影／男友去超市買香蕉「靠1招省錢」 全場傻眼勸分手：好丟臉

每種水果的售價都不同，有些店家是以數量計價，也有店家是用秤重的方式。國外一名女網友分享男友的獨特省錢技巧，去超市買香蕉的時候，竟然把皮剝掉才拿去秤重結帳，影片曝光後也掀起討論。

根據英國《每日郵報》報導，一名女網友在TikTok上傳一段男友獨特省錢技巧的八秒影片，可以看見他拿起超市販售的香蕉，接著把香蕉的外皮剝掉，再把香蕉放進透明塑膠袋拿去自助結帳區付費，最後成功省下香蕉皮重量的費用。

影片底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「和他分手並報警」、「我會跟這種人分手」、「危險信號，趕快跟他分手」、「那不叫節儉，那叫做吝嗇」、「香蕉已經是很便宜的水果了」、「真的好丟臉」、「真正節儉的話，應該直接不要套塑膠袋去秤」。

根據美國新墨西哥州立大學（New Mexico State University）過去的一項研究發現，香蕉皮約佔香蕉總重量的12.5%，所以如果把香蕉去皮後再拿去秤重，大約可以省下八分之一的費用。