膽小者別看！牆上驚見「超巨大蜈蚣」 網友發毛：這是真的嗎？

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網路上流傳的影片可見，一隻看似蜈蚣的巨長生物爬上住宅牆壁，引起不少網友的好奇和關注。圖／截自TikTok影片
網路上流傳的影片可見，一隻看似蜈蚣的巨長生物爬上住宅牆壁，引起不少網友的好奇和關注。圖／截自TikTok影片

網絡上近日流傳一段影片，短片中一隻看似蜈蚣的巨長生物爬上住宅牆壁，引起不少網友的好奇和關注，畫面也讓鄉民們感到毛骨悚然。

《8視界新聞網》根據泰國媒體Thaiger報導，TikTok用戶@paphatsanat本月3日發布的影片自上傳以來已經累積了超過750萬人次觀看。拍攝者表示，「我從未在生活中見過這麼大和長的蜈蚣。」

影片中的蜈蚣在房子的一道牆上緩緩爬行。普通的蜈蚣的長度大約不超過人手的大小，這只看似蜈蚣的生物明顯更大更危險，不免引起網友不適。許多網友紛紛留言，表示以前從未見過這麼大的蜈蚣，讓人感到害怕。

但也有不少網友懷疑影片的真實性，問道「這是真的嗎？。」有人則表示，可能是拍攝角度讓人產生錯覺。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

泰國 TikTok

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