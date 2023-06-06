膽小者別看！牆上驚見「超巨大蜈蚣」 網友發毛：這是真的嗎？

網絡上近日流傳一段影片，短片中一隻看似蜈蚣的巨長生物爬上住宅牆壁，引起不少網友的好奇和關注，畫面也讓鄉民們感到毛骨悚然。

《8視界新聞網》根據泰國媒體Thaiger報導，TikTok用戶@paphatsanat本月3日發布的影片自上傳以來已經累積了超過750萬人次觀看。拍攝者表示，「我從未在生活中見過這麼大和長的蜈蚣。」

影片中的蜈蚣在房子的一道牆上緩緩爬行。普通的蜈蚣的長度大約不超過人手的大小，這只看似蜈蚣的生物明顯更大更危險，不免引起網友不適。許多網友紛紛留言，表示以前從未見過這麼大的蜈蚣，讓人感到害怕。

但也有不少網友懷疑影片的真實性，問道「這是真的嗎？。」有人則表示，可能是拍攝角度讓人產生錯覺。

文章授權轉載自「8視界新聞網」