螢光髮色美出新高度！櫻花妹逛水族館成「最亮焦點」 她崩潰：快哭了
頭髮可說是另一個門面，近來不少民眾為追求喜愛的髮色，會透過漂髮的方式增加選擇。然而，日本一名美髮師卻為此吃上苦頭，染了一頭螢光髮色的她日前去水族館玩，不料入園後竟成「全場焦點」，就她一人在水缸前「亮到爆炸」，尷尬的體驗讓她不禁直呼「快哭出來了」。
日本推主KURU不僅是名美髮師，還是一位活躍的Coser，她時常在社群媒體上分享個人的美髮及Cosplay作品。日前，她嘗試新造型染了一頭螢光黃綠色的頭髮，亮眼的造型獲得一票網友們好評。豈料，KURU日前到水族館觀光時卻發生悲劇，她的一頭螢光髮在館內「大肆發光」，讓她成了移動式的全場焦點。
KURU在推特上分享照片，無奈地在貼文中寫道，「雖然知道這款染劑會讓頭髮在黑暗中發光，但沒想到它會亮成這樣，在水族館快哭出來了」。從照片可見，紮了雙馬尾的KURU在水母區拍下照片，螢光黃綠色的頭髮在園內閃耀光芒，她則是一臉尷尬地對著鏡頭微笑。
普段はこんなにかわいいです！！！！！— KURU✂️ 美容師×コスプレイヤー🐰🥃 (@kuru_cos_) 2023年6月1日
黄緑かわいいです！！！！！！！(必死 pic.twitter.com/7tc3atqATa
超乎預期的染髮效果也讓KURU相當衝擊，她在推特貼出在陽光下拍出的照片，忍不住直呼「平時這麼可愛！黃綠色很可愛！」。不忘本業的她也在網路上喊話，呼籲其他想染成螢光色系髮色的朋友，染髮前可以先做諮詢，也歡迎大家來找她染螢光髮色。
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