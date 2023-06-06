女子一年多來都喝「精液咖啡」 狼醫被逮宣稱打飛機忘記洗手

英國一名醫生多次在咖啡中摻入自己的精液，並試圖讓一名女子喝下，受害女子發現是精液以後憤而向法院提告。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，55歲的查普曼（ Nicholas John Chapman）是一名全科醫生。他多次在咖啡中摻入自己的精液，試圖讓女子喝下，目前因「未經同意與16歲或16歲以上婦女進行性活動」被指控兩項罪名。

報導指出，2020年底時，不具名的受害者發現咖啡有點怪怪的。當時她喝了一口覺得「味道很鹹」，於是趕緊吐掉。她將剩下的咖啡倒進水槽裡，發現杯底有一種黏稠的物質，但並沒有聯想到是精液。

受害者當時曾向周遭親友表示查普曼泡的咖啡怪怪的，後來也都沒有再喝過他泡的咖啡，不過對方還是常常泡咖啡要她喝。

2021年9月，受害者發現查普曼桌上有奇怪的塑膠取樣瓶，開始對醫生起了疑心。隔週她又發現查普曼泡咖啡時口袋裡也有取樣瓶，於是將咖啡底部的黏稠物質拍照，並蒐集起來交由警方檢驗。

警方分析後發現，咖啡底部的黏稠物質確實是精液，且DNA與查普曼相符，於是將他逮捕。不過查普曼在受審時辯稱，自己從年輕時就會因為排便而排出精液，可能是精液殘留在他手上，不小心混進咖啡裡。

後來查普曼承認自己在廁所裡「進行性行為」，可能是沒有洗手才會汙染咖啡，但強調自己並沒有透過受害者滿足慾望。查普曼的辯護律師宣稱，查普曼對受害者「沒有興趣」，也從來沒在女子咖啡中刻意加入任何物品，對查普曼來說，精液是排便的「副產物」，並非與性行為有關。