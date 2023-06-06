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僧人六根不淨陷不倫戀！因愛成恨持鎚暴打孫女 畏罪上吊曝屍6日

香港01／ 田中貴／報導
泰國一名僧人竟向孫女動了凡心，當懷疑孫女結交男友後妒火狂燒，手持鐵鎚將孫女打到重傷，畏罪潛逃後上吊輕生，曝屍森林6日。示意圖／ingimage
泰國一名僧人竟向孫女動了凡心，當懷疑孫女結交男友後妒火狂燒，手持鐵鎚將孫女打到重傷，畏罪潛逃後上吊輕生，曝屍森林6日。示意圖／ingimage

出家人理應六根清淨，但泰國一名僧人竟向孫女動了凡心，當懷疑孫女結交男友後妒火狂燒，手持鐵鎚將孫女打到重傷，畏罪潛逃後上吊輕生，曝屍森林6日，留下遺書交代事件。

事發本年1月8日，披汶芒沙漢縣（Phibun Mangsahan）警方接獲報案，指烏汶叻差他尼（Ubon Ratchathani）一間寺廟有人受傷。警員到場發現17歲少女遭到攻擊，傷勢嚴重，急將她送往附近醫院接受治理。

警方經調查後，相信案件和在現場寺廟修行、女傷者的56歲祖父僧侶烏迪特（Phra Uthit）有關，懷疑有人使用鐵鎚襲擊孫女。閉路電視更拍到烏迪特事發後駕駛孫女的電單車離開現場，自此不知所終，警方將案件列作企圖謀殺，同時展開通緝。

直至1月14日，警方接獲村民報案，指外區學校足球場附近的森林中發現有人上吊自殺，明顯當場死亡，於是派員到場調查，證實死者是烏迪特。警員在場發現疑為他犯案時使用的鐵鎚和遺書，烏迪特在信中承認愛上孫女，對孫女最近和一名男子頻繁接觸而感到不滿，內容更提到「我為你支付了一切，學費、牙醫費用、首飾和所有你想要的東西，但我連碰妳的機會都沒有，你無視我為妳做的一切」。警方相信疑犯出於嫉妒而攻擊傷者，但不堪被警方追捕而畏罪輕生，估計他死後曝屍森林6天。

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文章授權轉載自《香港01》

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