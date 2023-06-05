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假Uber司機隨機誘騙獨行女子！車內備妥「性侵工具包」 多名妹子遭硬上

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英國一名男子假冒成Uber司機，時常在路上開車到處閑晃，並誘騙單身女子上車，然後載到偏僻地方性侵。 示意圖／ingimage
英國一名男子假冒成Uber司機，時常在路上開車到處閑晃，並誘騙單身女子上車，然後載到偏僻地方性侵。 示意圖／ingimage

英國一名男子假冒成Uber司機，隨機鎖定單身女子為目標，將受害人騙上車帶到偏僻地方性侵。他在一次幹案時有受害者幸運逃脫並記下車牌，警方之後將他逮捕歸案，發現他車裡甚至備有「性侵工具包」。

《8視界新聞網》根據《太陽報》報導，66歲海德（Graham Head）來自英國東薩塞克斯，他時常開車到處閑晃，並誘騙單身女子上車後，將她們帶到偏僻地點性侵。

他在去年8月作案時，將20歲的受害人帶到叢林企圖性侵，結果女子的手機突然響起，他嚇得匆匆逃離現場。女子之後報警，並向警方形容犯人年齡介於40至50歲的矮個子男子，臉上帶著面罩。警方調閱閉路電視後，鎖定一輛銀色轎車。

海德在去年11月再次作案，再有一名20多歲的女子成受害者，女子說她上車後便開始昏睡，醒來時發現一名男子在性侵她。她之後設法逃脫，並記下車牌的後面三個號碼。警方之後再次鎖定同一輛銀色轎車，並追捕當時帶著受害者所形容戴著面罩的海德。

警方還在他的車上搜到一個設備齊全的「性侵工具包」，裡面有手套、保險套、偉哥、面罩等，顯示他隨時準備尋找目標下手。警察之後還在他的家中找到伸縮棍以及含有迷藥的噴霧。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

英國 Uber 單身 性侵 手機 保險套

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