驚！外公骨灰龕竟壓着神秘女子照片 家人毛骨悚然 心寒原因惹議
骨灰龕下發現這東西，真的相當恐怖。馬來西亞一名華裔女子近日準備把外公外婆骨灰龕搬到新地方安放，卻發現外公骨灰龕下竟有一張神秘陌生女子老舊照片，且照片上寫有疑似泰文經文，令她與家人毛骨悚然。事件引來網友熱議，推測出心寒原因。
馬來西亞《中國報》報導，該名華裔女子近日想把外公外婆骨灰龕搬到新地方安放，沒想到外公骨灰龕下竟有一張陌生女子老舊照片，她與家人看到照片不寒而慄，「問了全家族都不知道是何人」。
事主指出，這張放在外公骨灰龕下的陌生女子照片雖然看起來新，但紙質屬於舊款照片，令她們心驚膽跳，「X小姐，我不知道妳得罪誰，還是誰要害妳還是什麼，但為什麼要選我外公的位？」。
由於擔心風水問題，事主稱已找了法師幫忙，直言「我以為只會發生在林正英（已故演員，以演殭屍片道長著稱）的戲裡」。她又說，希望相中女子或認識相中女子的人拿回照片，又希望此事不要發生在其他人身上。
事件引來網友熱議，不少人看到陌生女子照片上疑寫有泰文經文，懷疑是一種邪門邪術下降頭方式，提醒事主小心。也有人安慰事毋須過分擔心，相信她與家人會平安無事。
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文章授權轉載自《香港01》
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