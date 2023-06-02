影／3天大寶寶能抬頭還會爬 媽媽嚇壞：這樣正常嗎？

一般來說寶寶會在3個月左右開始抬頭，7、8個月時開始學會爬行。不過美國有一個「超強壯寶寶」，出生才3天就起身掙扎抬頭，還為了往前爬不停發出咿呀聲，讓媽媽嚇壞直問：「這正常嗎？」

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，賓州一名女子莎曼莎（Samantha Mitchell）在TikTok上分享女兒超強的學習力，引發網友討論。

當時莎曼莎剛生完女兒2天半，跟媽媽一起去看寶寶，雖然小小的妮拉（Nyilah Daise Tzabari）還在保溫箱裡，但她卻彷彿「急著長大」不斷掙扎扭動身體，發出聲音像是要講話，還抬頭觀察周圍。

妮拉是莎曼莎的第一個寶寶，而因莎曼莎有20年的保母經驗，所以看過很多孩子，不過她從來沒見過寶寶發展得這麼快。影片中可以聽到莎曼莎驚訝地問媽媽說：「這樣正常嗎？」莎曼莎的媽媽也吃驚地回應：「她才3天大，不可能這麼有力」。

莎曼莎說，妮拉在18天大時就會翻身，而且一個半月大就開始牙牙學語想說話。現在才3個月的她只要扶著東西，就有辦法站起來，成長速度十分驚人。

這段影片引發網友熱烈討論，一名網友就跟莎曼莎開玩笑說：「出院的時候是女兒背妳回家吧？」還有人開玩笑說回家路上是不是寶寶負責開車，另一名網友則說如果自己女兒有這種能力，她絕對不敢帶女兒回家。