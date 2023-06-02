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鏡頭直擊22歲妻溜入老爸房 離婚後懷雙胞胎 綠帽男崩潰稱呼好亂

香港01／ 撰文：田中貴
22歲前喪葬工人迪克蘭發現妻子懷疑出軌他的親父，大怒下決定離婚。（fb圖片）
22歲前喪葬工人迪克蘭發現妻子懷疑出軌他的親父，大怒下決定離婚。（fb圖片）

「綠帽不怕戴，最緊要除得快」，這句金句同樣適用於懷疑妻子出軌老爺的情況。一名「綠帽男」本身和妻子育有一女，其父親離婚後搬來和他們一家三口同住，豈料有人疑日久生情，「綠帽男」從嬰兒監視器發現，妻子趁他不在家時竟溜進父親房間。當夫妻對質時，妻子則聲稱兩人當時觀看成人動畫《阿森一族》，真相是如何已經不重要，目前這對夫妻離婚收場，前妻更懷上前老爺的雙胞胎孩子，「綠帽男」變相多了一對同父異母的弟妹。

慘帶綠帽的22歲前喪葬工人迪克蘭（Declan Fuller）來自英國南威爾斯，本身和同齡妻子史蒂芬妮（Stephanie）育有一名小女兒，生活一直正常。沒想到「悲劇」就在去年9月發生，迪克蘭的父親達倫（Darren Fuller）當時正值離婚，搬到兒子住所居住，變成一家四口家庭，迪克蘭憑住蛛絲馬跡，懷疑妻子和父親有染，但苦無證據。

直到有一日，迪克蘭離開住所前，將嬰兒監視器鏡頭偷偷對準父親房間，透過鏡頭監視有否可疑行為，果然見到妻子溜入父親房內。迪克蘭回家大怒向史蒂芬妮對質，妻子卻堅稱「兩人當時透過電視觀看成人動畫《阿森一族》」，雙方信任一夕之間徹底破裂，最終決定離婚。

迪克蘭的父親達倫（Darren Fuller）離婚後搬到兒子住所居住，變成一家四口家庭，沒料竟懷疑搭上媳婦。（fb圖片）
迪克蘭的父親達倫（Darren Fuller）離婚後搬到兒子住所居住，變成一家四口家庭，沒料竟懷疑搭上媳婦。（fb圖片）

迪克蘭接受訪問時表示，「感到被（雙重）背叛」，形容事件「嘔心，父親怎麼能這樣對待我？」，更指「自己很冷靜，否則父親已埋在六尺下地底」。如今兩人已經離婚，迪克蘭如釋重負，直言「没有他們，我的生活會更好」。

事件中的「女主角」史蒂芬妮一直堅稱沒有出軌，聲稱「他（迪克蘭）離開我一周後，我們（她和達倫）才一起」。兩人愛得高調，史蒂芬妮在facebook上載兩人親密合照，並於去年11月公開戀情，至於達倫則未曾回應事件。

事件「公説公有理，婆説婆有理」，最新發展是史蒂芬妮懷上達倫雙胞胎孩子，迪克蘭慨嘆「為孩子們感到難過，他們面對一個非常複雜家庭」。迪克蘭離婚後多了一對同父異母的弟妹，而迪克蘭和史蒂芬妮的女兒則要面對更複雜情況，達倫明明是爺爺，但和媽媽一起，爺爺變成類似繼父角色，兩人也即將有小朋友，換言之，小女孩有一對同母異父的弟妹，對她而言，迪克蘭既是父親，似乎也是繼兄。

史蒂芬妮與達倫愛得高調，不但分享兩人親密合照，又於去年11月公開戀情，早前更懷上達倫的雙胞胎孩子。（fb圖片）
史蒂芬妮與達倫愛得高調，不但分享兩人親密合照，又於去年11月公開戀情，早前更懷上達倫的雙胞胎孩子。（fb圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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