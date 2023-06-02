快訊

遺產沒繼承財富反變「父債子還」！ 律師提3關鍵：修法後提訴訟可免還

民進黨涉性騷導演神隱關臉書！微縮藝術家曝過往黑底：令人作噁

IG抗癌網紅認「裝病3年」 健身照標注化療次數竟是作假

尼加拉瓜湖現「蚊子龍捲風」畫面驚人 專家解釋原因

香港01／ 撰文：成依華
尼加拉瓜（Nicaragua）2023年5月出現由萬千飛舞蚊子組成的「蚊子龍捲風」，居民拍下的片段在網絡熱傳（影片截圖）
尼加拉瓜（Nicaragua）2023年5月出現由萬千飛舞蚊子組成的「蚊子龍捲風」，居民拍下的片段在網絡熱傳（影片截圖）

外媒5月31日報道，美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）出現由萬千飛舞蚊子組成的「蚊子龍捲風」，居民拍下的片段在網絡熱傳。

英國《每日快報》報道，事發於5月29日早上在尼加拉瓜湖（Lake Cocibolca）一帶，附近居民看到「令人不安的棕色雲團」，當然那並非真正雲團，是成千上萬隻蚊子聚集而成的「龍捲風」，向附近村莊方向逼近。

農業氣象學家莫雷拉（Agustín Moreira）解釋指，這屬於自然現象，通常在雨季出現。他指這些蚊子的壽命長於24小時，牠們不會對人造成傷害，也不會影響農作物。

同類現象過去在尼加拉瓜里瓦斯（Rivas）、奧梅特佩島（Ometepe Island）等也曾出現。

因蚊子交配而起？

2021年7月，俄羅斯堪察加（Kamchatka）也出現過「蚊子龍捲風」，《鏡報》當時引述昆蟲學家Lyudmila Lobkova指，這現象其實是一大群雄性蚊子為了交配，聚集在雌性蚊子的周圍飛舞，並指這些雄性蚊子不會攻擊人。

延伸閱讀：

日本北海道現龍捲風影片熱傳　部份航班延誤

龍捲風襲緬甸村莊8死128傷　敏昂萊前往視察

文章授權轉載自《香港01》

蚊子 龍捲風 尼加拉瓜 俄羅斯 日本

延伸閱讀

專家：房市下半年量縮價平

北韓發射新型運載火箭 專家分析：採洲際彈道飛彈引擎

好市多冷凍莓進口禁令至6/2續延 食藥署：已約專家召開會議審查

不是蚊子叮！ 確診女皮蛇上身 長錯地方恐大小便失禁

相關新聞

尼加拉瓜湖現「蚊子龍捲風」畫面驚人 專家解釋原因

外媒5月31日報道，美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）出現由萬千飛舞蚊子組成的「蚊子龍捲風」，居民拍下的片段在網絡熱傳。

恐怖虐妻！躁夫求歡被拒發狂 徒手撕妻下體致大出血 內情極心寒

印尼發生恐怖虐妻家暴案件。1名有性虐習慣的男子因向妻子求歡被拒，大怒下涉嫌徒手猛力撕扯妻子陰道口，令對方下體被撕出約10厘米長的傷口，導致嚴重出血，需緊急送往深切治療搶救。兇徒逃亡近1個月後終落網，一旦罪成，最高可被判處10年監禁。

榴槤奇特吃法！男網紅自創加「1東西」風味倍增 網友：毀了一切

雖然不少美食都是靠人們開創新吃法才研製出，但有的吃法真令人無法接受。新加坡有美食網紅對枇杷膏的甜味極為欣賞，近日他就把帶有中藥味道的枇杷膏加到風味濃烈的榴槤上吃。不過這種「新潮」吃法就不是人人接受了，有網友更直言「看到吐」。

妻子偷吃 他一查發現對象竟是自己親爸超崩潰

英國一名男子原本是在上班時想用寶寶監視器查看一下家裡狀況，沒想到卻意外撞見自己的爸爸跟妻子有染，讓他超級崩潰。

人生啊！她苦等八個月新車終到手 落地兩小時後瞬成廢鐵

照片所示，車頭以及車尾都被撞至凹凸破損，而後窗玻璃亦撞至完全碎裂。事主透露，從提取新車至發生車禍，當中僅有2小時，因而感到無奈和痛苦，「只有上帝知道我的痛」。

16歲少女遭男友街上狂刺20刀殞命 街上人來人往無人停下制止

從現場監視器影片見到，少女當時被迫背靠牆壁，用雙手自衛，惟男友未有心軟罷手，終結了少女性命。更令人心寒的是，當時街上人來人往，不少路人都目擊到行兇過程，卻沒有人出手制止，活活看着少女被殺死，陳屍巷內。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦