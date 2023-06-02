尼加拉瓜湖現「蚊子龍捲風」畫面驚人 專家解釋原因
外媒5月31日報道，美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）出現由萬千飛舞蚊子組成的「蚊子龍捲風」，居民拍下的片段在網絡熱傳。
英國《每日快報》報道，事發於5月29日早上在尼加拉瓜湖（Lake Cocibolca）一帶，附近居民看到「令人不安的棕色雲團」，當然那並非真正雲團，是成千上萬隻蚊子聚集而成的「龍捲風」，向附近村莊方向逼近。
農業氣象學家莫雷拉（Agustín Moreira）解釋指，這屬於自然現象，通常在雨季出現。他指這些蚊子的壽命長於24小時，牠們不會對人造成傷害，也不會影響農作物。
同類現象過去在尼加拉瓜里瓦斯（Rivas）、奧梅特佩島（Ometepe Island）等也曾出現。
因蚊子交配而起？
2021年7月，俄羅斯堪察加（Kamchatka）也出現過「蚊子龍捲風」，《鏡報》當時引述昆蟲學家Lyudmila Lobkova指，這現象其實是一大群雄性蚊子為了交配，聚集在雌性蚊子的周圍飛舞，並指這些雄性蚊子不會攻擊人。
I thought this was a tornado at first but NO!— Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) 2023年5月30日
It's a swarm of insects coming off Lake #Cocibolca in #Nicaragua.....
Ewwww!!
via: @Canal4Ni pic.twitter.com/2vClfJtVFw
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言