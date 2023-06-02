尼加拉瓜湖現「蚊子龍捲風」畫面驚人 專家解釋原因

外媒5月31日報道，美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）出現由萬千飛舞蚊子組成的「蚊子龍捲風」，居民拍下的片段在網絡熱傳。

英國《每日快報》報道，事發於5月29日早上在尼加拉瓜湖（Lake Cocibolca）一帶，附近居民看到「令人不安的棕色雲團」，當然那並非真正雲團，是成千上萬隻蚊子聚集而成的「龍捲風」，向附近村莊方向逼近。

農業氣象學家莫雷拉（Agustín Moreira）解釋指，這屬於自然現象，通常在雨季出現。他指這些蚊子的壽命長於24小時，牠們不會對人造成傷害，也不會影響農作物。

同類現象過去在尼加拉瓜里瓦斯（Rivas）、奧梅特佩島（Ometepe Island）等也曾出現。

I thought this was a tornado at first but NO!



It's a swarm of insects coming off Lake #Cocibolca in #Nicaragua.....



Ewwww!!



via: @Canal4Ni pic.twitter.com/2vClfJtVFw — Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) 2023年5月30日

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文章授權轉載自《香港01》