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人妻用母奶做點心 公公大讚「好想吃」被拒絕後竟直接偷吃

聯合新聞網／ 綜合報導
原po發現公公偷吃母奶點心，讓她直呼好噁心。示意圖／ingimage
原po發現公公偷吃母奶點心，讓她直呼好噁心。示意圖／ingimage

國外一名網友近期發現公公對於母奶有「特殊偏好」，甚至還會偷吃她為寶寶做的母奶點心，讓女子覺得超級噁心，上網發文跟網友抱怨。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名網友在知名論壇Reddit上發文表示，寶寶出生七個多月，現在她還在給寶寶餵母乳，但最近卻發現公公的反應怪怪的。

原po表示，幾個月前她用母乳做了寶寶冰棒，公公知道以後就在家族群組回說「我好想吃吃看！」句末還附上兩眼冒愛心的表情符號。當時原po傻眼的回應說這個冰棒是用自己的母乳做的，公公則表示是因為沒看清楚才回說想吃。

後來有天原po用母奶做寶寶鬆餅要給孩子吃，那天公公剛好來她家，看到後很開心地說：「哇！有人在烤麵包」。原po告訴他那是要給寶寶吃的鬆餅，裡面有母奶，並表示家裡有一個給大人吃的蛋糕，洗完手再回來卻發現其中一塊鬆餅被公公偷吃掉了。

原po覺得很不舒服，想打電話問婆婆怎麼回事，沒想到婆婆卻告訴她公公一直以來都對哺乳非常感興趣，以前婆婆在餵母乳時，公公就會在旁邊偷看，搞得她只能在鎖門的房間餵奶。不僅如此，公公還在上班的時候不同關心其他在休息室擠奶的同事，搞到自己被迫調職。

原po詢問「我說自己的公公是變態會很過份嗎？」但不少網友也都認為公公的行為真的很噁心。有網友就說一般成人不會吃母奶做的東西，也有人說公公沒權利知道媳婦餵母乳的情形。

母乳

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