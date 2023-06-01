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綠營性騷吃案僅一樁？媒體人爆某大老曾施壓 受害者嘆「恨誰能同理」

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妻子偷吃 他一查發現對象竟是自己親爸超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
史蒂芬妮宣稱自己是在跟德克蘭分手後才跟公公交往。圖擷自太陽報
史蒂芬妮宣稱自己是在跟德克蘭分手後才跟公公交往。圖擷自太陽報

英國一名男子原本是在上班時想用寶寶監視器查看一下家裡狀況，沒想到卻意外撞見自己的爸爸跟妻子有染，讓他超級崩潰。

據《太陽報》（The Sun）報導，22歲的德克蘭（Declan Fuller）跟22歲的史蒂芬妮（Stephanie Fuller）育有一個2歲的女兒，原本家庭幸福美滿，卻在爸爸搬進來同住時變了調。

德克蘭說，去年9月44歲的爸爸因為離婚，所以搬進來跟他們一起住。爸爸搬進來兩個月後，德克蘭就覺得爸爸與妻子兩人互動「怪怪的」，於是便在某天上班時用寶寶監視器查看家裡的情況。當時他將鏡頭對準爸爸的房間門，結果就看見兩人進了房間。

一開始兩人辯稱只是一起在房間裡看《辛普森家庭》，但現在史蒂芬妮不但跟公公在一起，肚子裡還懷了公公的雙胞胎。史蒂芬妮接受訪問時強調，自己是跟德克蘭分手一週後才跟公公在一起，但德克蘭依然認為兩人的行為超級噁心。

德克蘭說，如果不是他夠理智，現在他爸早就被「埋在地底下」了。現在只要想到史蒂芬妮肚中的兩個孩子，德克蘭就覺得很難過，要讓孩子出生在這麼複雜的家庭，不知道孩子到底該怎麼稱呼自己。

英國 爸爸 老婆 監視器 房間 離婚 雙胞胎

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