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榴槤奇特吃法！男網紅自創加「1東西」風味倍增 網友：毀了一切

香港01／ 撰文：夏洛特
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

雖然不少美食都是靠人們開創新吃法才研製出，但有的吃法真令人無法接受。新加坡有美食網紅對枇杷膏的甜味極為欣賞，近日他就把帶有中藥味道的枇杷膏加到風味濃烈的榴槤上吃。不過這種「新潮」吃法就不是人人接受了，有網友更直言「看到吐」。

新加坡有美食網紅將枇杷膏加到榴槤上吃，引起網友熱議。（@foodmakescalhappy / TikTok影片截圖）
新加坡有美食網紅將枇杷膏加到榴槤上吃，引起網友熱議。（@foodmakescalhappy / TikTok影片截圖）

從男子上傳的抖音影片可見，泡沫塑膠盒盛裝了數塊榴槤，男子把1罐枇杷膏淋到果肉上，然後用手拿起沾滿枇杷膏的榴槤肉大口咬下。男子隨後露出陶醉表情，並伸出大拇指讚賞。此時，影片出現英文字幕，表示枇杷膏甜味中和了榴槤輕微苦澀味，還表示「可有助預防喉嚨痛」。

該名網紅其實已非首次把枇杷膏加入食物中，他曾經在雪糕、脆辣雞腿包上添加枇杷膏，並且表示枇杷膏的清涼及香甜令以上食物別有一番風味。

男子用手拿起沾滿枇杷膏的榴槤肉大啖咬下。（@foodmakescalhappy / TikTok影片截圖）
男子用手拿起沾滿枇杷膏的榴槤肉大啖咬下。（@foodmakescalhappy / TikTok影片截圖）

男子隨後露出陶醉表情，並伸出大拇指讚賞。（@foodmakescalhappy / TikTok影片截圖）
男子隨後露出陶醉表情，並伸出大拇指讚賞。（@foodmakescalhappy / TikTok影片截圖）

雖然他吃得津津有味，但大部份網友認為這種吃法是「奇特嘔心」，「天啊，到底我看了什麼」、「希望時間能倒回，那我絕不會怎麼進來看」、「榴槤狂迷表示：你毀了一切」。也有網友提醒枇杷膏中有中藥材，不應亂吃，「那裡面有草藥吧」、「中藥不可亂吃吧...」。

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文章授權轉載自《香港01》

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