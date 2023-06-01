人生啊！她苦等八個月新車終到手 落地兩小時後瞬成廢鐵

新車落地馬上撞成廢鐵，太令人沮喪了！日前馬來西亞有車主分享買車經歷，她苦等8個月終於取到馬來西亞第二國產車Perodua Alza的新車，不料落地僅2小時便遇到車禍，先撞上路堤再被後車追撞，新車慘被撞到似廢鐵，「只有上帝知道我的痛」，幸好她和孩子都無受傷。不少網民同情車主遭遇，認為即使修好亦不能回復原狀，亦有人建議事主可向保險索償，以減低損失，她的情況有可能會獲賠新車。

該車主在Facebook群組「Perodua Alza D27A Malaysia」發文，分享她較早前購買了馬來西亞國產牌子出產的Perodua Alza新車，苦等8個月終於能取車。提取當天她從吉隆坡駕車回柔佛州，駕了2小時就遇上車禍。她在公路上切線，由第3條行車線轉去第4條行車線，以進入休息站時，不慎撞上道路的路堤，再被尾隨的車輛追撞。

照片所示，車頭以及車尾都被撞至凹凸破損，而後窗玻璃亦撞至完全碎裂。事主透露，從提取新車至發生車禍，當中僅有2小時，因而感到無奈和痛苦，「只有上帝知道我的痛」。幸好車禍無人受傷，坐在後座的孩子安好，只是玻璃碎片灑了在孩子身上。車輛車頭以及車尾都被撞到凹凸破損，而車後玻璃鏡亦撞至完全碎裂。

網民都非常同情樓主遭遇，感嘆真是個「大考驗」，「就算以後修好，也不會回復原狀」、「看起來整輛車就這樣報廢」；亦有人建議事主可以向保險公司或汽車公司索償，「只是要等調查結果，再重新『排隊』等候提取新車」，按車輛損毀情況，保障公司可能會賠新車。

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文章授權轉載自《香港01》