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影／不滿老婆選美第二名 男子上台搶冠軍后冠砸碎
巴西近期舉辦一場選美比賽，不少參賽者都使盡全力，希望能夠獲得評審青睞。然而最後在頒獎階段時，一名男子因為不滿比賽結果，竟然衝上台去搶過后冠砸碎，讓整個比賽現場頓時亂成一團。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，5月27日巴西舉辦了LGBTQIAP+選美大賽，獲得第一名的是瓦爾澤亞市（Várzea）代表艾曼紐莉（Emannuelly Belini ），亞軍則是代表庫亞巴市（Cuiabá）的娜塔莉（Nathally Becker）。
正當大會準備頒發后冠給艾曼紐莉時，娜塔莉的丈夫突然衝上台打斷儀式，搶過后冠一把扔在地上，而且還想把太太拉下台。據報娜塔莉的丈夫是因為不滿妻子獲得第二名，認為大會評審不公平才會衝上台搶后冠，在工作人員上台制止時，他還再度撿起地上的后冠再砸一次，最後才被帶下舞台。
主辦方受訪時強烈譴責這起暴力事件，強調評審結果並無不公。發言人說，大會將針對娜塔莉的丈夫進行必要的法律程序，不過並不會影響到冠亞軍的決定，因為娜塔莉無須為丈夫無理的行為負責。主辦方隨後也另外為冠軍準備新的后冠，這才為這場鬧劇畫下句點。
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