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縱慾太興奮！猛男「撞錯位置」聽咔噠聲響 命根子斷3節痛爆求醫

聯合新聞網／ 綜合報導
坦尚尼亞一名男子與女友發生性行為時傳出悲劇，因「撞錯位置」造成陰莖「骨折」。示意圖／ingimage
坦尚尼亞一名男子與女友發生性行為時傳出悲劇，因「撞錯位置」造成陰莖「骨折」。示意圖／ingimage

「愛的連結」太興奮竟引發慘痛悲劇！非洲坦尚尼亞一名男子與女友發生性行為時，生殖器不慎滑出，且男子又因過度興奮「撞錯位置」，狠狠撞擊女方的會陰部後傳出「咔噠」聲響，陰莖嚴重受傷「3處斷裂」，讓男子痛得差點升天，趕緊求醫治療。

根據《每日郵報》報導，坦尚尼亞一名36歲男子與女友發生關係時傳出意外，當時男子的生殖器不小心滑了出去，他本想「重新瞄準」，不料卻因情緒正嗨而弄錯位置，以猛烈的力道朝著女方的會陰部（陰道與肛門間的位置）衝撞，瞬間傳出「咔噠」聲響。男子察覺事態不妙，當場「冷靜下來」，隨後一股劇疼感湧上，讓他當場飆淚。

悲劇發生後，男子先是到附近的醫療中心拿止痛藥，後來才被轉介到其他醫療單位進行治療。醫生表示，男子的生殖器膨脹扭曲，內出血相當嚴重，尿道已出血5個小時。

進行超音波檢查後發現，男子的生殖器有「3處斷裂」，海綿體血管破裂，且尿道有部分撕裂和腫脹，儘管陰莖內並沒有骨頭，但男子仍被列為「陰莖骨折」。

因該病歷過於特殊，而登上「國際外科雜誌病例報告」中，內文提到，泌尿科醫師為男子進行縫合手術以修復「骨折」部位，三天後病患也成功出院。經過6個月的檢查後，該男子的陰莖已「大病初癒」，恢復到正常生活。

經醫生檢查後發現，男子的陰莖因撞擊嚴重受傷。圖／取自「國際外科雜誌病例報告」
經醫生檢查後發現，男子的陰莖因撞擊嚴重受傷。圖／取自「國際外科雜誌病例報告」

非洲 坦尚尼亞 陰莖 生殖器 骨折 醫師 手術 性行為

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