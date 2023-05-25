英國婦同一天生下姊妹卻不是雙胞胎 「妹妹」反超變成「姐姐」

英國一名婦女同一天生下兩名女嬰，本以為是雙胞胎，但兩姐妹體型差異卻極大，讓護理師也困惑，經檢查後才知道，原來兩人是相隔近一個月受孕的，而且先出生的姐姐其實比較晚受孕。

《8視界新聞網》根據《每日郵報》報導，30歲的蘇菲·斯莫爾（Sophie Small）在2020年8月誕下兩名女嬰，分別是達西（Darcy）和荷莉（Holly）。

不過，姐妹倆的體型差異卻相當大，讓助產士都感到困惑不已；先出生的達西體重為1.87公斤，而晚兩分鐘出生的荷莉體重則達2.74公斤。

醫生經檢查後證實，兩姐妹其實相隔28天受孕，而且先受孕的是荷莉。

已知「異期復孕」案例僅十起

醫生表示，這種重複受孕的狀態被稱為「異期復孕」（superfetation），情況相當罕見，目前已知只有十人有過「異期復孕」的經歷。

斯莫爾接受媒體訪問時形容，她懷孕過程相當「可怕」，孕吐非常嚴重，曾經七週內得住院八次。

她說，「我體內懷著來自不同受孕階段的胎兒，然而我們卻完全不知道，雖然產檢時有發現其中一個孩子體型明顯比另一個大，但他們也不曉得原因，直到出生後才發現，兩人不是雙胞胎。」

姐妹兩外形差異大

如今得知真相，斯莫爾也會把兩個女兒的事告訴他人，但其他人一般都會覺得難以置信。

她說，「當我解釋時，人們會認為我是瘋子。他們問我姐妹倆相隔幾分鐘出生，我說達西早兩分鐘出生但小四周，荷莉晚兩分鐘出生但大四周。」

有趣的是，兩姐妹的外表和性格也很不一樣，荷莉有著金髮和藍眼睛，常幻想成為公主，達西的頭髮則是褐色的，性格也比較男性化。

荷莉出生時也被診斷患有腦性麻痺，身體右側受影響，不過不確定是否是受「異期復孕」影響；達西則因為是早產，胃部在她出生時也尚未發育完整。

斯莫爾說，姐妹倆剛出生時，經常得到醫院檢查看診，不過幸好目前情況良好。

她表示，「她們出生時，我不知道她們的未來會如何，很困難，但我們很高興，也為生下她們感到慶幸。」

UK Woman Sophie Small (30) is a super fertile mom and delivered two babies, conceived at different stages of life, together. Doctors termed this kind of pregnancy as ‘superfetation.#feedmile #delivery #baby #pregnency #delivering #fertility #superfetation #sophiesmall pic.twitter.com/9PMh5g9iqj — Feedmile (@feedmileapp) 2023年5月25日

文章授權轉載自「8視界新聞網」