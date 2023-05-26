談不倫戀賠上性命！跟已婚小三分手被嗆「下面太小」 男狂怒對女友開槍爆頭

美國一名男子自己已婚卻還是愛上另一名已婚女子，在要求對方離婚時爆發口角，被對方譏笑「GG超小」，讓他氣得拿槍爆頭怒殺對方，最後被判無期徒刑。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，48歲男子坎寧安（Jason "Moose" Cunningham）原本是里奇蒙郡的治安官，前途一片看好，但卻因為一時情緒失控殺人導致自己接下來只能在監獄度過餘生。

據報，2020年6月18日早上6點，他到奧古斯塔會議中心的停車場與37歲的小三哈靈頓（Nicole Harrington）碰面，打算跟對方結束這段不倫戀。不過當時兩人爆發衝突，哈靈頓出言取笑坎寧安的生殖器尺寸很小，一下子讓氣氛火爆到最高點。

哈靈頓說完話就進入電梯打算離開，不滿被貶低男性雄風的坎寧安便拿出預先藏好的槍枝朝對方後腦勺開槍，將屍體棄置在電梯中。他接受審判時辯稱，當時哈靈頓的聲音很大聲，他一時亂了手腳，才會做出這樣的行為。

其實坎寧安在2018年時，就因未通過藥檢而被迫辭去治安官身分。今年5月22日本案開庭時，他因持有槍枝被判處5年有期徒刑，更因惡意謀殺被判35年至無期徒刑，接下來餘生都得在監獄度過，下場十分悽慘。