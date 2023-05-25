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未婚妻也知道！ 他上「一夫多妻」交友軟體追到「小三」

聯合新聞網／ 綜合報導
山姆除了未婚妻安娜（圖右）之外，還有另一個女友梅根（圖左）。圖擷自每日郵報
山姆除了未婚妻安娜（圖右）之外，還有另一個女友梅根（圖左）。圖擷自每日郵報

英國一名男子「公然劈腿」同時擁有兩個女朋友，他每周都要安排時間輪流陪對方，周一到四陪原本的女友，周五六日陪交友軟體上認識的「新歡」，新奇的感情觀讓人跌破眼鏡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，33歲的山姆（Sam Slevin）是在2018年時認識現在的未婚妻安娜（Anna）。安娜一開始就希望能夠保持「開放性關係」，即使跟山姆交往，也還是希望能夠跟其他人調情、聊天。每次安娜去約會時都會傳訊息告訴山姆自己跟人見面、所在位置在哪、要和對方見面多久等訊息，而且每三個月都會做一次性病檢測。

在認識安娜之前，山姆其實是遵從一夫一妻制的人，原本要接受安娜的提議他還有點緊張，不過後來他決定試試看，於是便在推崇「一夫多妻」制的交友軟體上認識了另一個女友梅根（Megan）。

同時跟兩個女友交往，取得三人關係的平衡就非常重要。山姆每周會輪流分配時間陪伴安娜跟梅根，甚至一個月還會舉辦一次「電影之夜」，三個人一起看電影。山姆說，他並不覺得談感情一定要做到很公平，因此看電影時他不會坐在中間，親了一個女友以後也不會覺得一定要親另一個。

安娜被問到會不會嫉妒對方時坦承，因為梅根很漂亮又很開朗，所以她有時會覺得很沒安全感。不過山姆在一年半前向她求婚，安娜也答應了，目前正積極規劃未來。至於結婚後三人的關係是否會改變？因為山姆跟安娜都沒有生小孩的打算，且現在也已經找到了三人之間的相處平衡，因此山姆認為不會有影響。

英國 一夫多妻 女友 結婚 約會

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