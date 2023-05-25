追求超級小蠻腰 她穿馬甲把自己勒成11吋腰

墨西哥一名女子因為生病被醫生建議要穿上緊身馬甲，不過她卻「走火入魔」開始追求極細腰圍，靠著勒緊馬甲把自己的腰縮到只剩11.8吋。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，24歲的露絲（Ruth Lujan）之前本來是芭蕾舞者，不過19歲那年老師發現她的動作有點奇怪，於是建議露絲去醫院檢查。露絲被診斷出患有「鬆筋症候群」(Hypermobility syndrome)，因為連結關節的韌帶過鬆，出現關節異音和僵硬疼痛等症狀，使得她沒辦法再繼續跳舞，還得穿上緊身馬甲保護肌肉跟韌帶。

露絲說，一開始被要求穿馬甲其實也很不習慣，但穿久了竟然喜歡上那種被束緊的感覺。她認為穿馬甲讓她更有自信、更懂得愛自己，而且還能隨心所欲的「塑造」自己的身體，成功將腰圍縮到11.8吋。

露絲對自己的外表感到非常自豪，認為自己擁有人人都想要的腰圍，「就跟美人魚一樣」。她覺得穿著馬甲也讓她的姿勢更正確，常常在社群媒體上分享自己的穿搭，秀出「小蠻腰」。

她因此吸引一票粉絲，不少人都會留言稱讚她的身材，說她擁有「纖腰翹臀」。不過也有不少人認為露絲走火入魔，把腰縮到這麼小實在太誇張，建議她「不要再穿馬甲了」。