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婚禮亮新娘偷吃伴郎證據 新郎後續「1動作」超狂：大快人心

香港01／ 布萊恩
英國一名新郎在結婚前發現新娘出軌伴郎，於是精心策劃了終極報復戲碼。示意圖／ingimage
英國一名新郎在結婚前發現新娘出軌伴郎，於是精心策劃了終極報復戲碼。示意圖／ingimage

結婚前發現新娘出軌伴郎，新郎精心策劃了終極報復戲碼！英國1名男子婚前發現未婚妻與伴郎有染，但仍不動聲色繼續舉辦婚禮，待婚禮上賓客到齊後，新郎便叫賓客打開座位上信封，裡面竟放了新娘與伴郎的「偷吃」照片，偷腥男女就站在眾人面前，令婚禮現場即時亂成一團。新郎「大爆料」之後隨即離開，最終結果更令網友高呼「大快人心」。

綜合外媒報導，曾為婚禮策劃師的米契爾（Georgie Mitchell）於網路節目分享這宗「超狂婚禮」。米契爾指出，新郎婚前發現新娘與伴郎「有路」，但仍然如常舉辦婚禮，原來是要進行「大報復」。婚禮當天待賓客到齊，新娘以為將步入人生另一階段，而新郎就叫賓客們打開座位上的信封，裡面放了新娘與伴郎的「偷吃」照片，震驚了賓客及新娘家屬，而一對出軌男女就在眾人眼前「現形」。

新郎說完便放下麥克風，頭也不回瀟灑離開，而宴席成本最終要由新娘家「埋單」，令米契爾直言「這就是現世報」。

相關節目在抖音（TikTok）瘋傳，已有超過90萬人次觀看。網友看後表示結局「大快人心」，「新娘活該」、「我的嘴巴掉下來了。天啊！！！」、「我一點也不怪新郎！換作是我也會這樣做」、「好帥」。但也有人認為情節太「狗血」，質疑真偽。

延伸閱讀：

尷尬婚禮！新娘新郎沒到場　父母致詞20秒即開酒席　原因心酸絕了

婚宴大亂鬥！賓客先口角後動武　草叉棍棒瘋狂「拆場」　警揭內情

文章授權轉載自《香港01》

婚禮 出軌 結婚

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