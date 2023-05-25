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婚禮亮新娘偷吃伴郎證據 新郎後續「1動作」超狂：大快人心
結婚前發現新娘出軌伴郎，新郎精心策劃了終極報復戲碼！英國1名男子婚前發現未婚妻與伴郎有染，但仍不動聲色繼續舉辦婚禮，待婚禮上賓客到齊後，新郎便叫賓客打開座位上信封，裡面竟放了新娘與伴郎的「偷吃」照片，偷腥男女就站在眾人面前，令婚禮現場即時亂成一團。新郎「大爆料」之後隨即離開，最終結果更令網友高呼「大快人心」。
綜合外媒報導，曾為婚禮策劃師的米契爾（Georgie Mitchell）於網路節目分享這宗「超狂婚禮」。米契爾指出，新郎婚前發現新娘與伴郎「有路」，但仍然如常舉辦婚禮，原來是要進行「大報復」。婚禮當天待賓客到齊，新娘以為將步入人生另一階段，而新郎就叫賓客們打開座位上的信封，裡面放了新娘與伴郎的「偷吃」照片，震驚了賓客及新娘家屬，而一對出軌男女就在眾人眼前「現形」。
新郎說完便放下麥克風，頭也不回瀟灑離開，而宴席成本最終要由新娘家「埋單」，令米契爾直言「這就是現世報」。
相關節目在抖音（TikTok）瘋傳，已有超過90萬人次觀看。網友看後表示結局「大快人心」，「新娘活該」、「我的嘴巴掉下來了。天啊！！！」、「我一點也不怪新郎！換作是我也會這樣做」、「好帥」。但也有人認為情節太「狗血」，質疑真偽。
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文章授權轉載自《香港01》
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