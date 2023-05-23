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囚犯入監不配合檢查 獄警眉頭一皺驚見「肛門藏22公分剪刀」
美國印第安那州拉波特縣（La Porte County）監獄發生一起離奇事件，17日一名囚犯入獄時，想偷偷把違禁品運到監獄內，進行例行性全身掃描檢查時被獄警發現，該名囚犯試圖狹帶剪刀進入監獄，在肛門裡私藏「22公分的剪刀」，獄警事後將這把剪刀從囚犯體內成功取出，囚犯沒有受傷。
根據英國媒體《都市報》報導，17日該名囚犯入獄之前，按照入監流程，需要做例行性全身掃描檢查，起初該名囚犯一度拒絕配合搜查，獄警指揮官傑夫霍爾特（Jeff Holt）發現該囚犯神情怪異，「眉頭一皺」發覺不對勁，強勢要求該名囚犯進行檢查，最後發現，該名囚犯下體似乎藏有異物，經檢查後發現，肛門驚見「一把長約22公分的剪刀」，事後將剪刀從肛門取出，該名囚犯沒有受傷。
根據報導，該名獄警因成功發現囚犯體內深藏「22公分剪刀」違禁品而受到表揚，印地安納州拉波特縣治安官辦公室上尉德里克·艾倫（ Derek J Allen）受訪時，稱讚該名獄警堅守職責：「獄警依靠他的訓練和經驗，成功地阻止了一個危險的違禁品偷偷被狹帶進入監獄，值得受到表彰。」據悉，美國監獄從2017年起，開始引進全身掃描檢查，檢查囚犯是否攜帶毒品、非法藥物、刺青工具、紋身器材等非違禁品。
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