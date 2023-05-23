囚犯入監不配合檢查 獄警眉頭一皺驚見「肛門藏22公分剪刀」

通常僱主會挑選身材中庸、有點紮實的體型，太纖細會給人柔弱的形象，太高大又帶有威脅性。眼神不能閃躲，否則令人感覺不誠懇、聯想到小偷。然而最忌諱的是長得太可愛的女性：無論電影中男主人與女傭人陷入愛河的劇情是否會在真實世界發生，這點是女主人心中最真實的恐懼。

2023-05-23 17:16