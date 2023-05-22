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時不時就掉瓦！30年前屋頂被颱風吹翻 九州這家店在廢墟中堅持死守營業

聯合新聞網／ 綜合報導
九州宮崎商店街曾被颱風吹翻屋頂，但有一家「稻口商店」堅持營業至今。圖擷自twitter
九州宮崎商店街曾被颱風吹翻屋頂，但有一家「稻口商店」堅持營業至今。圖擷自twitter

日本九州宮崎市，有一處名為「青空購物中心（青空ショッピングセンター）」的商店街，曾經是當地知名的傳統市場，有許多生鮮攤販在此叫賣。三十年前，卻有一場颱風把建築屋頂吹翻，導致建築幾乎崩塌，讓多數人紛紛選擇撤離。但還是有仍持續待在原地，至今仍持續開店營業的攤商。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，若是現在造訪該商店街，會發現在明顯已經嚴重損壞，結構歪斜的建築之中，還有一家名為「稻口商店」的店家仍在營業。稻口商店主要販售雜糧、砂糖、鹽和豆類等民生物資，基本上每天都會開店。

店主稻口文男表示，在三十年前的颱風，以及建築老化的影響，他有時店顧一顧，就會聽到建築內傳來聲響，來源多半是瓦片掉落之類的狀況。他自己在營業時，也碰過店內有其他殘骸掉下來過。

過去在全盛時期，這裡曾聚集超過四十家的店舖，如今卻幾乎成了廢墟。稻口指出，這塊土地權狀多達80多人持有，其中有20多人目前失去聯繫，恐怕連他們的後代，都不知道自己擁有這塊地。結果就因為聯繫不上地主，導致整修工程無法進行，店家只能繼續在這樣危險的環境下，想辦法繼續做生意。

日本 颱風 傳統市場

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