日本京都景點清水寺偷拍案 53歲漢涉涼鞋安裝攝錄機偷窺遊客裙底
日本京都著名旅遊景點清水寺發生偷拍案，一名53歲男子前田修涉嫌利用安裝在涼鞋的針孔攝錄機，偷拍美國籍女遊客的裙底，他被警方拘捕。
疑犯涉嫌在5月18日下午1時10分左右，在京都清水寺犯案，據京都府東山警察署表示，疑犯承認了指控。
警方表示，前田修涉嫌在涼鞋安裝針孔攝錄機，然後透過口袋內的螢幕確認偷拍的影像。
日媒每日放送（MBS）報道，美籍女遊客當時覺得前田修一直在靠近自己，有可疑之處，便出聲詢問，結果前田修立即逃跑，隨後另一名35歲男遊客把他制服及報警。
警方正調查前田修有否涉及其他案件。
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文章授權轉載自《香港01》
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