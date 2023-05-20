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Netflix紀錄片助破案！美國女童被生母綁架6年 路人尋獲急報警

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6年前被母親綁架的美國少女凱拉（Kayla）在Netflix紀錄片《未解之謎》播出後被尋獲。圖／取自臉書
6年前被母親綁架的美國少女凱拉（Kayla）在Netflix紀錄片《未解之謎》播出後被尋獲。圖／取自臉書

Netflix關於家庭綁架案件的紀錄片《未解之謎》（Unsolved Mysteries）竟成破案關鍵，美國女童9歲時被綁架，時隔6年後節目播出，竟有人認出了她，助她跟父親團圓，綁架她的生母也終於落入法網。

來自美國伊利諾州的凱拉（Kayla）是在2017年7月，與不是她法定監護人的親生母親希瑟·恩比哈恩（Heather Unbehaun）出外郊遊後失蹤

少女的父親瑞安·伊瑟卡（Ryan Iserka）在那年剛獲得女兒的監護權，恩比哈恩則可在監督下探視女兒。

《8視界新聞網》根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊瑟卡在7月5日準備接回女兒時，發現母女倆沒有按照約定回家，當地警方在7月28日對恩比哈恩發出綁架重罪逮捕令。

凱拉的行蹤一直是個未解之謎，她的故事成了Netflix紀錄片的個案之一。沒想到，就在節目播出後，有人在美國北卡羅萊納州阿什維爾一間商店認出了她，趕緊通知店員，店員隨後報警。

如今15歲的凱拉因此跟父親團圓，40歲的母親恩比哈恩也終於被逮捕，以25萬美元（約新台幣773萬元）保釋。她將被押送回伊利諾州，7月11日出庭面審。

美國國家失蹤與受剝削兒童保護中心本月16日在Facebook分享這項好消息。

凱拉的父親伊瑟卡也貼文說，對於女兒的歸來感到非常高興，他感謝當地警方、中心和所有協助處理案件的執法機構。

此外，他還要感謝「帶凱拉回家」Facebook專頁的所有追蹤者，在他們的協助下，凱拉失蹤的消息保持活躍，並且持續被散播。

他說，現在父女倆迎來新的開始，需重新認識彼此，希望能夠有隱私。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

Netflix 失蹤 美國 綁架 紀錄片

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