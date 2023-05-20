智商夠高才能解！TikTok瘋解一則數學題 網友全被考倒

近期TikTok上流行一道「數學邏輯題」，宣稱只有智商夠高的人才有辦法解題，吸引超過120萬次點閱。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名網友經常在TikTok帳號@selfdevelopment71上分享各種有趣的測驗，近期他分享一則影片，影片上寫寫著「IQ測驗，只有智商夠高的人才看得懂」，並寫下題目：「如果1=3、2=3、3=5、4=4、5=4、那6=幾呢？」

TikTok上的這道題目考倒無數網友，吸引超過120萬次點閱率。圖擷自TikTok

這道題目考倒了不少網友，不只影片有120萬次點閱率，更有近5000則留言。網友們都想證明自己的智商，紛紛留下自己的答案，但答對的人卻非常的少，因為這不是一道數學題目，而是一道邏輯英文題，正確答案應該是「6=3」。

英文的「1」由3個字母「one」組成，「2」由3個字母「two」組成，「3」由5個字母「three」組成，「4」由4個字母「four」組成，「5」由4個字母「five」組成，因此按照這個邏輯，「6」的組成字母是「six」，因此答案是「6=3」。

不少網友都留言說這個題目很好玩，有網友說自己發現這不是數學題，「這樣我算是天才吧」，也有網友說這個遊戲只適合懂英文的人玩，因為根本就不是數學題，不過另一名網友則開玩笑說：「把這個題目說成數學題的人智商才低吧」。