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智商夠高才能解！TikTok瘋解一則數學題 網友全被考倒
近期TikTok上流行一道「數學邏輯題」，宣稱只有智商夠高的人才有辦法解題，吸引超過120萬次點閱。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名網友經常在TikTok帳號@selfdevelopment71上分享各種有趣的測驗，近期他分享一則影片，影片上寫寫著「IQ測驗，只有智商夠高的人才看得懂」，並寫下題目：「如果1=3、2=3、3=5、4=4、5=4、那6=幾呢？」
這道題目考倒了不少網友，不只影片有120萬次點閱率，更有近5000則留言。網友們都想證明自己的智商，紛紛留下自己的答案，但答對的人卻非常的少，因為這不是一道數學題目，而是一道邏輯英文題，正確答案應該是「6=3」。
英文的「1」由3個字母「one」組成，「2」由3個字母「two」組成，「3」由5個字母「three」組成，「4」由4個字母「four」組成，「5」由4個字母「five」組成，因此按照這個邏輯，「6」的組成字母是「six」，因此答案是「6=3」。
不少網友都留言說這個題目很好玩，有網友說自己發現這不是數學題，「這樣我算是天才吧」，也有網友說這個遊戲只適合懂英文的人玩，因為根本就不是數學題，不過另一名網友則開玩笑說：「把這個題目說成數學題的人智商才低吧」。
@selfdevelopment71
This is test you need to grow your IQ #braintests #braintestchallenge #braingameschallenge #braintest2 #iqtest #iq #BRAINTEASER #puzzle♬ Night trouble by petit biscuit - Mike's Kreativity
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