8歲時玩耍碎石子噴進眼睛 醫生都不相信「她一卡54年」

西班牙一名女子小時候在田裡玩耍，碎石子不慎噴進眼睛裡，不過當時醫療不是很發達，加上她只是個孩子，醫生都不把她的話當一回事，這顆碎石竟然就這樣卡在她的眼中長達54年。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，62歲的女子朵米（Domi）是在1965年，也就是她8歲時受傷。當時她到田裡玩耍，拿著一隻鋤頭玩敲到了石頭，碎石就噴進她的眼睛裡，霎時間鮮血直流。

她表示，自己一直以來都覺得眼睛痛痛的，認為石頭還卡在眼睛裡，不過醫生都不當一回事。在她14到18歲之間眼睛的狀況有稍微好轉，但她沒有放棄繼續就醫，因為她總感覺石頭還卡在眼睛裡。

28歲那年她又為了眼睛痛去求醫，但對方卻認為可能是心理因素造成的。1996時她再度到眼科檢查，醫生在照電腦斷層和超音波時發現她的眼中的確有異物，但最後診斷是囊腫。

朵米說因為醫生都會參考前一個醫生的診斷，所以他們始終沒有處理朵米眼中的石頭。她前前後後看了20個醫生，診斷結果卻都差不多。2019年她到馬德里檢查，醫生終於找到這顆石頭，並且動手術取出卡了54年的「眼中釘」。

朵米非常不滿前後因為誤診耽擱她的就醫時間，讓她不得不跟著碎石生活超過50年。動完手術後她向埃斯特雷馬杜拉醫院（Extremadura Health Service）提出告訴，並獲賠97000美元（約296萬台幣）。