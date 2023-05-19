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養蛇千日用在一時？狠男「抓活蟒蛇當皮鞭」 當街抽打路人被逮
加拿大一名男子與人起衝突，涉嫌用一條活蟒蛇當武器攻擊對方，被警方逮捕。
《8視界新聞網》根據多倫多電視台CTV News報導，加拿大警方在上本月10日晚上11點50分接獲受害人通報，指45歲的勞倫諾·阿維拉（Laurenio Avila）在多倫多市中心拿著一條蟒蛇接近他。兩人隨後發生肢體衝突，阿維拉竟把蟒蛇當武器來攻擊他。
在社交媒體上流傳的影片可見，一名男子右手抓著一條蟒蛇用力揮舞，像握著一條鞭子般抽打著跌坐在馬路上的另一名男子。
一輛警車抵達現場，警方大聲命令嫌犯叫他趴在地上。
警方逮捕阿維拉後表示，受害人傷勢不嚴重，事件也沒有危害公眾安全。
阿維拉在涉嫌使用武器襲擊他人以及對動物造成不必要傷害的罪名下被控，本月11日出庭後被還押候審。
Dude uses his pet snake as a weapon during street fight in Toronto 😳 pic.twitter.com/T2lLKaLe4E— Crazy Clips (@crazyclipsonly) 2023年5月13日
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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