快訊

im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

為省錢拒叫代駕…阿嬤「10年沒開車」硬要載 一家5口墜河身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

養蛇千日用在一時？狠男「抓活蟒蛇當皮鞭」 當街抽打路人被逮

8視界／ 8視界
加拿大一名男子與人起衝突，涉嫌用一條活蟒蛇當武器攻擊對方，被警方逮捕。圖／捷自Twitter影片
加拿大一名男子與人起衝突，涉嫌用一條活蟒蛇當武器攻擊對方，被警方逮捕。圖／捷自Twitter影片

加拿大一名男子與人起衝突，涉嫌用一條活蟒當武器攻擊對方，被警方逮捕。

《8視界新聞網》根據多倫多電視台CTV News報導，加拿大警方在上本月10日晚上11點50分接獲受害人通報，指45歲的勞倫諾·阿維拉（Laurenio Avila）在多倫多市中心拿著一條蟒蛇接近他。兩人隨後發生肢體衝突，阿維拉竟把蟒蛇當武器來攻擊他。

在社交媒體上流傳的影片可見，一名男子右手抓著一條蟒蛇用力揮舞，像握著一條鞭子般抽打著跌坐在馬路上的另一名男子。

一輛警車抵達現場，警方大聲命令嫌犯叫他趴在地上。

警方逮捕阿維拉後表示，受害人傷勢不嚴重，事件也沒有危害公眾安全。

阿維拉在涉嫌使用武器襲擊他人以及對動物造成不必要傷害的罪名下被控，本月11日出庭後被還押候審。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

加拿大 多倫多

延伸閱讀

狗狗開車街頭狂飆？男酒駕怕被抓「竟跟狗換位置」 警察看傻眼開單

診間內慾望爆發？看牙慘被醫生「這一根」貼臉 她掀開毛巾看傻眼

愛人是「女兒身」？她被玩弄身體2年 靠臉書痛揭未婚夫真面目

賺到了？她去全聯買蛤蜊驚見「偷渡客」 內行人揭身分：熟了超鮮甜

相關新聞

養蛇千日用在一時？狠男「抓活蟒蛇當皮鞭」 當街抽打路人被逮

加拿大一名男子與人起衝突，涉嫌用一條活蟒蛇當武器攻擊對方，被警方逮捕...

可能下個月沒有工作！清水健嘆AV男優超難租屋 社會地位比無業人士更低

日本的AV產業非常龐大，不少女優男優甚至在海外都有一定知名度。不過雖然日本對色情產業比較開放，但從事AV行業的人在社會上仍會遇到不少阻滯。清水健最近就在Twitter上分享到，當AV男優真的很難租房！

危險駕駛！旅遊大巴司機「亡命更」開長途累得自掏荷包叫乘客轉計程車

10小時長途巴士全程玩命，最後乘客居然全部同情司機。馬來西亞瘋傳亡命旅遊巴事件，有女生網上大爆日前秉坐旅遊巴由新山到霹靂州，司機遲到淩晨2時才開車，全程龜速行駛還頻頻幾乎撞車，最終竟自掏荷包求乘客坐的士回家。

法國家傭哪裡來？服侍富豪菁英的底層傭人

來到這些家庭裡工作的傭人有著什麼樣的背景呢？在德爾皮耶訪談的86位傭人當中，雖然也有少數出身中產階層、甚至具有一流文憑的專業人士，但絕大多數仍屬於社會當中的弱勢階層，尤其是外國移工。

恐怖！34歲人妻怒砍20歲夫陰莖 爆血痛苦下場慘 調查揭心酸內情

夫妻反目只有恨？印尼東爪哇心省盧馬讓（Lumajang）一名34歲女子「YC（化名）」，因不滿自己痴心錯付、全心付出卻換來被20歲丈夫「斬纜」離婚，竟然誘騙丈夫到酒店，並趁丈夫熟睡砍掉丈夫陰莖，導致丈夫痛苦「爆血」送院。「YC」事後被捕，調查揭發更多內情，原來2人結婚後原本恩愛，沒想到丈夫父母反對2人婚姻「棒打鴛鴦」，終導致慘劇。

珍稀且能強身健體？ 男一天喝兩杯「鱷魚血」宣稱體力變好

泰國一名男子為了強身健體，竟然相信偏方，每天喝摻有酒精的鱷魚血，更宣稱這樣的習慣讓他越來越健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦