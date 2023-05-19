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可能下個月沒有工作！清水健嘆AV男優超難租屋 社會地位比無業人士更低

聯合新聞網／ 撰文：白兔糖
清水健日前在Twitter上分享到，任職AV男優很難租樓（YouTube 截圖）
清水健日前在Twitter上分享到，任職AV男優很難租樓（YouTube 截圖）

日本的AV產業非常龐大，不少女優男優甚至在海外都有一定知名度。不過雖然日本對色情產業比較開放，但從事AV行業的人在社會上仍會遇到不少阻礙。清水健最近就在Twitter上分享到，當AV男優真的很難租屋！

AV帝王清水健日前在Twitter上分享到，AV男優這份職業令他很難租屋。表示「女優絕大部分都不是有真名活動所以可以租到屋」，而他自己則會找屋不需經物業經紀管理公司、直接與業主交涉來租屋。

清水健又講到，他之前曾被物業經紀跟他說「寫無職業會比較容易過關」，驚覺原來AV男優的社會地位比無業人士更低。有網友就爆料指自己10年前在某信貸公司的審租部任職時曾經見過清水健的租屋申請。雖然年薪及信用卡的使用情況都沒有問題，但因為他很誠實地在職業的一欄寫了「AV男優」，就被網友的上司撤回了，而原因是他「可能下個月沒有工作」。

回覆這位網友時清水健講到，自己明明是AV男優，不希望以「演員」或「Freelance」身分說謊矇混過關。到現在他也會在所有文件的職業欄上寫「AV男優」，講到「如果我都沒寫，會有其他人寫嗎？！」。又指出自己沒有節稅，反而還會多付一點來獲得書面信用，提高信用評分。

有不少日本網友都表示很欣賞清水健會光明正大地第談及自己的職業，批評公司們不應有職業歧視。又有網友爆笑指他今後應直接在職業欄上寫「清水健」，引來本尊回應「如果可以我想正正經經機幾句話（笑）」。不過亦有於物業管理業界任職的網友表示這些申請會被拒絕是理所當然的事。站在管理公司角度，在風俗、AV業界的人較容易引起麻煩，收入亦不安定，似乎情況還可能會有不特定多數的異性進出居所、影響風化。

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文章授權轉載自《香港01》

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