珍稀且能強身健體？ 男一天喝兩杯「鱷魚血」宣稱體力變好

泰國一名男子為了強身健體，竟然相信偏方，每天喝摻有酒精的鱷魚血，更宣稱這樣的習慣讓他越來越健康。

據ODDITYCENTRAL報導，52歲泰國男子拉賈柯（Rojakorn Nanon）是一名商人，兩個月前他在差春騷府的班坡縣（Ban Pho）認識鱷魚養殖場的負責人。負責人旺才（Wanchai Chaikerd）告訴他，鱷魚的血非常珍稀，一隻鱷魚只能產出100cc的血液，只夠裝一到兩杯鱷魚血，所以他會摻酒精做成調酒來賣，一杯要價200到300泰銖（約180到270元台幣）。

旺才宣稱鱷魚血能增進血液循環，增強紅血球並增加血小板和白血球的數量。不僅如此，他還說鱷魚血對卵子跟精子都很好，所以對不孕症也有所幫助。旺財也提到，因為3到4歲的鱷魚是身體最強壯的時候，所以通常鱷魚血都是這些身上提取的。

現在已經養成「喝血」習慣的拉賈柯說，自己以前身體很虛弱，常常覺得很累沒精神。現在他早上喝一杯，晚上睡前也會喝一杯，認為對他的健康狀況有很大的幫助，宣稱鱷魚血對他的器官、血液和神經系統都有益處。

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