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每晚愛愛噪音引女送禮「好意提醒」 惡鄰改成6點準時起來戰

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友為了請鄰居安靜一點，寫了紙條還送啤酒，沒想到結果卻不如所願。圖擷自紐約郵報
女網友為了請鄰居安靜一點，寫了紙條還送啤酒，沒想到結果卻不如所願。圖擷自紐約郵報

鄰居夜夜春宵鬧不停，到底該怎麼處理才好？國外一名女網友近期在推特上分享自己跟「惡鄰」槓上的過程，吸引不少網友留言討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，加拿大一名叫做阿里（Ali）的女網友近期在自己的推特帳號上發文。她在貼文中提到，家裡的牆壁很薄，隔壁的聲音都能聽得一清二楚，鄰居每天晚上都要愛愛，讓她根本就沒辦法好好睡覺，於是決定跟鄰居溝通。

雖然阿里嘗試示好，送上兩瓶啤酒，還附上一張紙條寫道：「嗨鄰居，只是想善意提醒一下，我們中間的牆其實比你們想像的要薄，恭喜你們有愉快健康的性生活（我是認真的，這很棒），不過我希望自己不要成為你們性生活的一部分，相信你們也是這樣想的……請收下這兩瓶啤酒，不知道這夠不夠讓你們願意把床搬到房間另一邊？」

發出紙條與啤酒的照片後，阿里又更新說鄰居已經收下紙條了，她開心的說，雖然鄰居沒有回應，不過希望這代表他們願意接受她的提議，把床搬到另一邊。

但想不到鄰居根本不買單，隔天早上阿里6點就被隔壁的鬧鐘吵醒，而且鄰居醒來後不久就開始「認真做人」，聲音比之前更大，還頻頻發出用床撞牆的聲音。

不少網友都留言表示很同情阿里的處境，但也有網友認為如果她真的覺得很吵，可以自己搬動自己的床，不一定要鄰居配合她，另一名網友則開玩笑說「打不過就加入啊！」

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