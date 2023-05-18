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愛人是「女兒身」？她被玩弄身體2年 靠臉書痛揭未婚夫真面目

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女子與愛人交往2年，這才發現「男友」根本不是男的。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
英國一名女子與愛人交往2年，這才發現「男友」根本不是男的。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

交往多年的未婚夫竟成為「最熟悉的陌生人」？英國一名女子透過交友網站認識自稱擔任陸軍的男子，因個性合拍兩人便開始交往，不僅曾進行親密的身體交流，甚至論及婚嫁。不料，一日女子赫然從手機發現男友的「另個身分」，這才發現交往多年的「男友兼未婚夫」根本不是男的，讓她相當崩潰。

根據外媒《紐約郵報》《每日郵報》報導，英國一名女子2016年時透過網路認識了自稱是陸軍獸醫的西爾瓦諾（Blade Silvano），兩人開始交往後親密行為從不缺席。女子透露，兩人在性行為這方面很合拍，但過程中她總被要求蒙住眼睛，還被要求在關燈的狀況下進行，且西爾瓦諾在過程中不會脫光衣服，也多次拒絕她觸摸私密部位。

儘管如此，西爾瓦諾仍向她求婚成功，雙方一度談婚論嫁，但後來西爾瓦諾卻一直拿罹癌當理由，一再推遲婚禮。直到2018年，女子透過手機認證臉書時發現西爾瓦諾的「另個身分」，他在臉書上有另外開一個性別為女性的帳號，這才讓多年的秘密曝光。

交往多年的「男友」根本是個女的，讓女子難以接受，怒而提告。女子也控訴西爾瓦諾在她不知道的情況下，拿著不明物品充當生殖器進行性行為，「我同意與男性發生關係，但不是女性。我不能接受在從事性行為時，一個女人拿著『某種東西』放入我的身體」。

然而，案件卻陷入撲朔迷離，據西爾瓦諾的說法，兩人一直以來都只有透過通訊軟體WhatsApp交流，根本沒有見過對方，雙方的關係也只是建立在「幻想與角色扮演」上，並否認相關罪名。該案目前仍在審判中，目前尚未有確切的結果。

▼西爾瓦諾被控欺騙感情，更為此走上法院

英國 性行為 生殖器 情侶

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