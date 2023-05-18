天氣太熱睡不著！男大生想出「1妙招」花200元冷氣吹到爽

馬來西亞最近天氣酷熱，很多人如果晚上沒開冷氣就無法睡著，不過同時也會擔心電費太貴。一名在吉隆坡念書的大學生丹尼爾（Daniel），靠著自己DIY，只用了馬幣30令吉（約新台幣204元），就把電風扇成功改造為「冷氣」。

根據星州網報導，大學生丹尼爾日前在社群媒體上傳了一段他只用馬幣30令吉（約新台幣204元）就解決宿舍悶熱的妙招，他把電風扇DIY成冷氣，材料只需要用到一台電風扇、一個保麗龍箱子、冰塊跟兩個塑膠瓶以及鹽巴。

首先，丹尼爾在寶麗龍的盒蓋上弄一個洞，然後在保麗龍的箱身穿破2個洞，之後把準備好的鹽巴和冰塊放在保麗龍箱子裡面，接著把2個塑膠瓶切半塞到保麗龍的箱身，最後一步就是把電風扇對著保麗龍盒子的進風孔狂吹，就會有涼涼陣風從箱子的兩個出口洞吹來。

丹尼爾事後接受訪問，他表示這個「DIY冷氣」能夠維持2至3個小時的冷風，時間長短會根據放置冰塊數量增減，他表示因為最近天氣熱到一群室友都難以入眠，才突發奇想製作冷氣機，並打算之後使用乾冰，可以維持更久的時間。