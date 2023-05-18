人夫驗DNA驚養17年子女非親生！妻哭訴崩潰真相 後續超展開

沒事不要亂驗DNA！外國1名男子因買了1個DNA測試套裝，沒想到一驗之下，竟發現養育了17年的雙胞胎兄妹，原來並非他的親生子女。妻子其後坦言新婚當晚兩人爭執後，她到酒吧買醉並與陌生男子發生一夜情，結果意外懷上對方孩子。

綜合外媒報導，1名男網友在論壇《Reddit》發文，指自己1年前購買了DNA測試套裝，貪得意做親子鑑定，結果竟顯示他與養育17年的雙胞胎兄妹沒有血緣關係。樓主對此感到十分震驚，更因難以接受結果而離家出走，搬到酒店居住好讓自己冷靜一下。

原po續稱，他和妻子認識20年，結婚已18年，由於新婚時處於創業階段，夫婦常因工作問題吵架，男子當時曾氣得離家出走，幾個星期後由妻子做主動，兩人才復合，沒再分開過，之後妻子便宣告懷孕。

而面對今次DNA結果，妻子痛哭著承認自己在丈夫離家出走期間，曾因情緒低落去酒吧買醉，並和陌生男子發生了一夜情，但她從未想過孩子並非丈夫親生，也指自己自那次之後再沒有欺騙過丈夫。

原po則指他聽後腦袋一片混亂，不知道是否該原諒妻子，也擔心孩子知道真相後會不開心，但他強調件事件並不會改變他對孩子的愛，「我不會拋棄孩子們，我可能不是他們的親生父親，但我永遠會是他們的父親，我深愛着他們」。樓主其後面對現實，和妻子商討後，決定給妻子一次機會。

近日原po再度更新近況，指雖然夫妻關係無法回到從前一樣，但大家都在努力重建彼此關係，孩子們成為讓他渡過這艱難時刻的動力。他重申：「我決定再試一次，是因為我還深愛著妻子，相信她說的是實話。」

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文章授權轉載自《香港01》