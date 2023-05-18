快訊

康建生技喋血案釀4死1重傷 李鴻淵「行刑式槍擊」遭判死

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人夫驗DNA驚養17年子女非親生！妻哭訴崩潰真相 後續超展開

香港01／ 記者喬納森／報導
國1名男子因買了1個DNA測試套裝，沒想到一驗之下，竟發現養育了17年的雙胞胎兄妹，原來並非他的親生子女。圖／ingimage
國1名男子因買了1個DNA測試套裝，沒想到一驗之下，竟發現養育了17年的雙胞胎兄妹，原來並非他的親生子女。圖／ingimage

沒事不要亂驗DNA！外國1名男子因買了1個DNA測試套裝，沒想到一驗之下，竟發現養育了17年的雙胞胎兄妹，原來並非他的親生子女。妻子其後坦言新婚當晚兩人爭執後，她到酒吧買醉並與陌生男子發生一夜情，結果意外懷上對方孩子。

綜合外媒報導，1名男網友在論壇《Reddit》發文，指自己1年前購買了DNA測試套裝，貪得意做親子鑑定，結果竟顯示他與養育17年的雙胞胎兄妹沒有血緣關係。樓主對此感到十分震驚，更因難以接受結果而離家出走，搬到酒店居住好讓自己冷靜一下。

原po續稱，他和妻子認識20年，結婚已18年，由於新婚時處於創業階段，夫婦常因工作問題吵架，男子當時曾氣得離家出走，幾個星期後由妻子做主動，兩人才復合，沒再分開過，之後妻子便宣告懷孕。

而面對今次DNA結果，妻子痛哭著承認自己在丈夫離家出走期間，曾因情緒低落去酒吧買醉，並和陌生男子發生了一夜情，但她從未想過孩子並非丈夫親生，也指自己自那次之後再沒有欺騙過丈夫。

原po則指他聽後腦袋一片混亂，不知道是否該原諒妻子，也擔心孩子知道真相後會不開心，但他強調件事件並不會改變他對孩子的愛，「我不會拋棄孩子們，我可能不是他們的親生父親，但我永遠會是他們的父親，我深愛着他們」。樓主其後面對現實，和妻子商討後，決定給妻子一次機會。

近日原po再度更新近況，指雖然夫妻關係無法回到從前一樣，但大家都在努力重建彼此關係，孩子們成為讓他渡過這艱難時刻的動力。他重申：「我決定再試一次，是因為我還深愛著妻子，相信她說的是實話。」

延伸閱讀：

兒子不似自己！人夫質疑妻出軌堅持驗DNA　終證實親生下場卻慘了

養20年兒非親生！DNA鑑定揭真相　人夫佈局7年完美復仇　妻子慘了

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

粉絲抖內6萬看她愛愛 成人網紅一查才知真相是「認識的他」

澳洲一名成人網紅因為經營成人社群平台而「毀了媽媽的婚姻」，原因竟是因為繼父一直以來都是她的頭號粉絲，還抖內了近2000美元（約6.1萬台幣）看她的性愛影片。

單親媽挑戰「百人斬」 驚爆性愛觀：尺寸不重要

英國一名單親媽媽近期在網路上分享自己的性愛觀，進而遭到網友抨擊。她聲稱性愛是生命中最重要的事，還驕傲地分享自己正努力挑戰成為「百人斬」，讓不少網友留言批評。

天氣太熱睡不著！男大生想出「1妙招」花200元冷氣吹到爽

馬來西亞最近天氣酷熱，很多人如果晚上沒開冷氣就無法睡著，不過同時也會擔心電費太貴。一名在吉隆坡念書的大學生丹尼爾（Daniel），靠著自己DIY，只用了馬幣30令吉（約新台幣204元），就把電風扇成功改造為「冷氣」。

人夫驗DNA驚養17年子女非親生！妻哭訴崩潰真相 後續超展開

沒事不要亂驗DNA！外國1名男子因買了1個DNA測試套裝，沒想到一驗之下，竟發現養育了17年的雙胞胎兄妹，原來並非他的親生子女。妻子其後坦言新婚當晚兩人爭執後，她到酒吧買醉並與陌生男子發生一夜情，結果意外懷上對方孩子。

野戰慘劇！頂樓愛愛20歲女遭反綁雙手墮20樓亡 調查揭驚人內幕

韓國發生駭人命案，一名被反綁雙手的20歲女子，從20樓頂樓墮下死亡。調查指出，女子當時原來正與17歲男友在頂樓欄杆附近「愛愛」，不料女子起身時失平衡墮樓，釀成慘劇。男友事後被控過失殺人罪，法院近日裁決指，被告疏忽而導致意外，但考慮他當時仍是青少年，遂判緩刑2年。

伊朗男稱看見食物就想吐 17年不吃飯只喝汽水過活

伊朗一名男子聲稱自己罹患怪病，只要看到食物就會感到噁心想吐，因此過去17年來都靠「喝汽水」過活，還因此導致腎臟出問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦