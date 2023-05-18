野戰慘劇！頂樓愛愛20歲女遭反綁雙手墮20樓亡 調查揭驚人內幕

韓國發生駭人命案，一名被反綁雙手的20歲女子，從20樓頂樓墮下死亡。調查指出，女子當時原來正與17歲男友在頂樓欄杆附近「愛愛」，不料女子起身時失平衡墮樓，釀成慘劇。男友事後被控過失殺人罪，法院近日裁決指，被告疏忽而導致意外，但考慮他當時仍是青少年，遂判緩刑2年。

綜合外媒報導，事發2021年11月。案情指，20歲女死者當時與17歲男友在大邱市一棟20層高大廈頂樓欄杆附近性交，女死者更被男友用圍巾反綁雙手，增加性趣。不料背靠欄杆的女死者起身時失平衡，從20樓高墮樓。

男友事後被控過失殺人罪，指他沒有盡防止女死者墮樓責任，男友則辯稱事件是「偶然發生」，強調自己已盡了「應該注意」的責任。

法官審議後認為，2人離屋頂欄杆很近，可以預期有可能會發生墮樓危險，男友卻沒有扶着女子身體防止對方失平衡，認為男友確實是疏忽導致意外。不過法官表示，男友當時還是一名青少年，於周一（5月15日）判男友緩刑2年。

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文章授權轉載自《香港01》