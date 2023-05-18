粉絲抖內6萬看她愛愛 成人網紅一查才知真相是「認識的他」

澳洲一名成人網紅因為經營成人社群平台而「毀了媽媽的婚姻」，原因竟是因為繼父一直以來都是她的頭號粉絲，還抖內了近2000美元（約6.1萬台幣）看她的性愛影片。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，這名女子泰拉（Taila Maddison）在TikTok上分享自己的經歷，表示自己經營OnlyFans不久後，就有一個忠實粉絲。這個粉絲捏造出非常真實的假名，還每天都會找泰拉聊天。

這名粉絲買下泰拉所有需要付費的內容，前前後後才短短兩個月就砸下約6.1萬台幣。這些付費內容包含泰拉跟伴侶的性愛影片，泰拉每天的內褲照，或是對方要求的特殊動作，非常火辣私密。不料泰拉日前卻意外發現，一直以來購買這些內容的「乾爹」其實是她的繼父。

原來TikTok有項功能是推薦給用戶「你可能認識的手機聯絡人」，因此只要有對方的手機號碼，TikTok就會推薦這名用戶。泰拉因此發現這名「乾爹」的帳號出現在「可能認識的手機聯絡人」清單中，縮小範圍調查後才發現原來粉絲是繼父假扮的。

泰拉說，繼父從她11歲時就跟她住在一起，這件事給她帶來不小的創傷。她原本只是試探性地跟對方說：「我知道你是誰了」、「你應該跟她（指女子的媽媽）談談，不然我就去跟她說」，對方就坦承自己是繼父。

泰拉提到，事情發生後繼父搬離了他們家，也封鎖她所有社群媒體帳號，目前已經跟她和媽媽斷聯。