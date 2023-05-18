單親媽挑戰「百人斬」 驚爆性愛觀：尺寸不重要

英國一名單親媽媽近期在網路上分享自己的性愛觀，進而遭到網友抨擊。她聲稱性愛是生命中最重要的事，還驕傲地分享自己正努力挑戰成為「百人斬」，讓不少網友留言批評。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的艾蜜莉（Emily Deeley）是位單親媽媽，自己一個人扶養兩個孩子。她平常擔任關係教練，常在社群媒體上分享自己的感情觀和性愛觀。

她表示，如果男友或老公有過的性伴侶少於20個人，那才值得擔心，因為她認為對男性來說擁有很多性伴侶是很正常的，就算性伴侶超過一千人也沒什麼好大驚小怪的。她也提到，男人喜歡年輕女生是天性，最好找自己年齡砍半後再加7歲的女性最剛好。

艾蜜莉強調，性愛不是一件骯髒的事，只要是跟喜歡的人做就會很有趣，她自己目前就有過60到70個性伴侶，並不覺得這有任何問題。她認為不管是男性或女性有性需求都該滿足，即使是花錢也沒關係，重點是對另一半誠實，因為誠實才是感情成功的關鍵。

艾蜜莉更驚爆自己偏好「小size」，而且她認為女生都喜歡生殖器比較小的男性，因為愛愛過程的重點是交流與化學反應，而不是追求尺寸大小。她甚至還說，如果男人在愛愛過程夠用心，女生就算沒有高潮也能享受性愛。

艾蜜莉的驚人言論引來不少網友批評，有些人會很直接地罵她是「妓女」、「婊子」，還有網友直接說：「世界上有兩種女人，一種是適合結婚的，一種是跟所有人都要睡過一遍的」，另一名網友更說實在沒辦法接受另一半有幾百個性伴侶，直言如果有這種另一半，自己會連親她的臉都不敢，「感覺就像把嘴唇放在下水道一樣髒」。