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蘋果Apple Maps更新1功能「不怕超速了」 果粉嗨爆：台灣終於要有了

到太空辦婚禮一人要價385萬 候補已排到2024年底

聯合新聞網／ 綜合報導
太空觀點提供「太空婚禮行程」，每個座位要價近400萬台幣。圖擷自紐約郵報
太空觀點提供「太空婚禮行程」，每個座位要價近400萬台幣。圖擷自紐約郵報

為了留下令人難忘的回憶，不少新人在結婚時都會非常用心的策畫婚禮，不過現在「宇宙最強的婚禮」誕生了，只要荷包夠飽，新人就能搭乘太空氣球，飛到太空中辦婚禮。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，國外一家名為「太空觀點」（Space Perspective）的公司專門發展太空觀光，近期該公司宣布將推出「太空婚禮行程」，為新人留下與眾不同的回憶。

太空觀點的共同創辦人珍．波恩特（Jane Poynter）表示，現在已經有不少人排隊，希望能夠成為第一對在太空中辦婚禮的新人。報名成功的新人將搭乘飛行器「海王星」（Neptune），搭配巨型「太空氣球」（SpaceBallon）升空。太空氣球以每小時19.31公里的速度飛離地面，速度十分緩慢，因此飛行過程不需火箭發射，乘客也不用擔心安全問題。

太空氣球以再生氫氣作為動力，因此不會產生碳足跡，對環境十分友善。除此之外這項技術也是NASA過去數十年來使用的技術，因此安全性可說是NASA「掛保證」。太空氣球的座艙還裝有大型觀景窗，新人能夠藉此欣賞宇宙星辰，將動人景象盡收眼底。

想在太空辦婚禮的新人只要上太空觀點的官網就能報名，不過現在名單已經排到2024年候補。此外新人要飛向宇宙辦婚禮可能也得掂掂自己荷包的重量，因為每個座位要價12.5萬美金（約385萬台幣），可說是要價不菲。

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