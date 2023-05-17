快訊

蘋果Apple Maps更新1功能「不怕超速了」 果粉嗨爆：台灣終於要有了

美魔女辣嬤持開放式關係 床戰720人後因「這件事」找嘸新情人

聯合新聞網／ 綜合報導
安卓莉亞表示她的交友軟體帳號在4個月前被刪除，原因是因為她的身材太火辣。圖截自Instagram
安卓莉亞表示她的交友軟體帳號在4個月前被刪除，原因是因為她的身材太火辣。圖截自Instagram

曾因為在健身房錄影遭健身房經理制止而引發熱議，巴西籍美魔女健身網紅近期又遇衰事，讓她的「性福」出現危機。

據《每日星報》報導，在倫敦生活的50多歲巴西籍健身網紅安卓莉亞（Andrea Sunshine）早已當上阿嬤，但仍然擁有緊緻的身材，曾因為在健身房運動時錄下自己運動的影片，而遭健身房經理嗆聲「妳很有名嗎？」，引發網友議論。

近期，安卓莉亞再遇衰事，她因為「太火辣了」，所以交友軟體帳號在四個月前被刪除。安卓莉亞稱交友軟體上有眾多追求者，她想與每個配對到的人交流，但難度太高，因為人數實在太多了。安卓莉亞猜測，可能是因為有人不滿自己被拒絕，所以檢舉她的帳戶，或是因為跟她配對的有上千人，帳號才被刪除。

安卓莉亞表示，現在只想要回帳號，「交友軟體非常適合我，因為我不是一個會整夜外出的人」、「好可惜，我才剛跟一個人建立起良好的關係」。

據報導，自安卓莉亞離婚之後，交往人數已達720人，也不吝於分享自己的性生活，表示在過去三年中，維持開放式關係，「這種關係能給我足夠的性愛」、「平均來說，我每週約會3-5個人」。此外，安卓莉亞也說自己每天都會收到50多則調情簡訊。

交友軟體 網紅 健身 性愛 約會 阿嬤

延伸閱讀

一轉身意外曝光！男友見她沒遮好遮滿 「上衣只靠2條細繩撐」嚇壞

只是想親親！女友害羞一推 男友竟掉下船慘遭螺旋槳爆頭身亡

相關新聞

狗狗開車街頭狂飆？男酒駕怕被抓「竟跟狗換位置」 警察看傻眼開單

BBC與沙加緬度蜂報16日報導，美國科羅拉多州一名超速的駕駛被警方攔下後，試圖跟他放在乘客座位的狗交換位置以避免被捕。

美魔女辣嬤持開放式關係 床戰720人後因「這件事」找嘸新情人

曾因為在健身房錄影遭健身房經理制止而引發熱議，巴西籍美魔女健身網紅近期又遇衰事，讓她的「性福」出現危機。...

到太空辦婚禮一人要價385萬 候補已排到2024年底

為了留下令人難忘的回憶，不少新人在結婚時都會非常用心的策畫婚禮，不過現在「宇宙最強的婚禮」誕生了，只要荷包夠飽，新人就能搭乘太空氣球，飛到太空中辦婚禮。

現代史上最大藝術品竊案 5嫌遭德國這樣判

德國法院16日判處犯罪集團五名成員最高6年3個月徒刑，罪名是從德勒斯登一間博物館偷走無價的18世紀珠寶。媒體形容，這是現...

以為的「夢中情人」竟偷拍自己洗澡 女子提告獲賠近4百萬元

英國一名女子在免費交友App「Tinder」上遇見夢想中的「白馬王子」，本以為該男子就是生命中的「Mr.Right」，想不到卻意外發現對方喜歡偷拍，還已經將她的偷拍照片上傳到色情網站。

覺得孫女不是親生的 惡婆婆要求驗DNA卻意外揭穿自己偷吃

國外一名女網友近期在社群媒體上分享自己家中發生「滴血認親」戲碼，不過驗完以後卻意外發現婆婆外遇，讓全家人都嚇傻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦