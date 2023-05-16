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以為的「夢中情人」竟偷拍自己洗澡 女子提告獲賠近4百萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
維多利亞發現男友在家中偷裝針孔，還將偷拍的淋浴照上傳到網路上。示意圖，非當事人。圖／ingimage
維多利亞發現男友在家中偷裝針孔，還將偷拍的淋浴照上傳到網路上。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名女子在免費交友App「Tinder」上遇見夢想中的「白馬王子」，本以為該男子就是生命中的「Mr.Right」，想不到卻意外發現對方喜歡偷拍，還已經將她的偷拍照片上傳到色情網站。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2015年時，30幾歲的維多利亞（Victoria，假名）在Tinder上認識了49歲的斯塔特（Stuart Gaunt）。雖然斯塔特離過婚，但他英俊的外表和特別的幽默感立刻吸引了維多利亞的注意。

由於維多利亞篤信基督教，因此在認識沒多久後她就告訴斯塔特，希望兩人婚前能夠守貞，不要有性行為。當時斯塔特表現得很正常，也沒有給維多利亞任何壓力，這讓維多利亞非常開心，還以為自己遇到了Mr.Right。

交往半年後，兩人開始同居。某天斯塔特的電腦開著，桌面上放著狗狗的照片，維多利亞以為那是兩人討論過要領養的狗狗照片，於是便點開來看。沒想到維多利亞發現資料夾裡有「女性淋浴的照片」，好奇點開來看，竟發現照片中的主角就是自己。

原來斯塔特在家中浴室安裝針孔，不但拍下維多利亞淋浴的照片，還刻意把維多利亞的臉書截圖，合成在偷拍照上，好讓看見的人知道維多利亞的真實身分。斯塔特已經將這些照片上傳到色情網站，還惡意地寫下「下流妹妹裸體被偷拍」。更驚人的是，除了維多利亞的裸照之外，資料夾中還有許多未成年少女的偷拍照和色情照。

雖然斯塔特已經在2020被判刑，但已經被流出去的照片就像潑出去的水一樣覆水難收。為了請專業團隊找出外流的照片，維多利亞提出訴訟要求精神賠償及後續處理費用。今年二月，斯塔特被判須支付維多利亞超過9.7萬英鎊（約375萬台幣）的賠償，但截至目前為止他仍未支付賠償金。

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