覺得孫女不是親生的 惡婆婆要求驗DNA卻意外揭穿自己偷吃

國外一名女網友近期在社群媒體上分享自己家中發生「滴血認親」戲碼，不過驗完以後卻意外發現婆婆外遇，讓全家人都嚇傻。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友在論壇Reddit上發文，文中提到她在兩個月前生下女兒，不過女兒有著一對綠色的眼睛在家中引發軒然大波。原po表示，因為她自己、自己的爸媽、老公、公公和婆婆都沒有人有綠色的眼睛，因此讓婆婆頗有微詞。

原po表示，她的丈夫非常相信她，認為應該是遺傳問題造成寶寶眼睛顏色不同，不過婆婆跟其他家人卻懷疑原po外遇，就連原po自己的家人也開始有點動搖。

為了洗刷自己的冤屈，原po帶寶寶跟丈夫去做親子鑑定，想不到卻意外發現偷吃的其實是婆婆。

原來婆婆在29年前曾經外遇，原po的丈夫其實是婆婆跟外遇對象所生，寶寶的眼睛顏色有可能是遺傳丈夫的生父，因此才會跟家族中所有人的眼睛顏色都不一樣。

原po發文表示，丈夫知道這件事後非常生氣，他想要去跟媽媽對質，也想把真相告訴爸爸，但原po擔心這件事傳出去可能會毀了全家，所以才會發文尋求網友的建議。

有人說婆婆當初疑神疑鬼，想不到暴露的卻是自己偷吃的秘密，也有網友酸說沒人會比婆婆還要「聰明」了，「她當初應該保持沉默的」，另一名網友則說，以後婆婆再問妳為什麼寶寶是綠眼睛，就把問題丟回去反問婆婆吧。