發現男友劈腿 她聯繫小三變好友：一起愛男友

國外一名女子的愛情故事近期在社群媒體上瘋傳，因為女子發現男友劈腿後不但沒有生氣，反而還跟小三成為好姊妹，讓眾人跌破眼鏡。

據ODDITYCENTRAL報導，這名來自委內瑞拉的女子蘇菲亞（Sofía Gutiérrez）前陣子在看男友手機時，意外發現男友偷吃。蘇菲亞在通訊軟體WhatsApp上發現兩人的互動，於是決定親自跟小三聯絡。

想不到蘇菲亞跟劈腿對象聯絡以後，認為對方也是真心愛著男友，因此決定接受兩人的關係。她不但跟小三當面談話了解對方的感情觀，結束後還開心合照發文說：「這是我男友的情人，但也是我的朋友」。

蘇菲亞在文中表示，很多人可能會覺得她瘋了，但她看了兩人在WhatsApp上的訊息後，認為對方非常支持男友，「三人行」反而能給男友更多的關愛。除此之外，對方也答應蘇菲亞，會尊重兩人的關係，所以不會在公開場合跟男友一起出去。這讓蘇菲亞非常開心，甚至在貼文寫道：「謝謝妳那麼成熟，我永遠也不會貶低妳在男友生命中的位置」。

這則貼文發布後有1.5萬次轉傳和2千多人按讚，不過不少網友留言都是在諷刺這段關係。有人就說真好奇這「傳說中的男友」到底是誰，另一名網友則說：「拜託告訴我這是在開玩笑」，也有人開玩笑說：「我有義大利國籍，長得又很帥，可以讓我加一嗎？」