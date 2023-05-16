女創「房事祕笈群組」教導激戰技巧 喊「要像妓女一樣滿足尪」慘遭逮捕

馬來西亞一名女子在通訊軟體上創立「房事祕笈」群組，以宗教之名教導各種夫妻間的激戰技巧，沒想到該祕笈曝光後，卻被發現內容全在宣揚強暴、性虐待等暴力行徑，引發當地輿論及伊斯蘭發展局關注。

根據《中國報》報導，該名女子在Telegram上擁有超過2萬4千名追蹤者，並創立了一個付費會員群組，打著宗教的旗幟，傳授「房事祕笈」，包括丈夫強姦妻子是情趣、妻子要如妓女般服侍丈夫等。該女子還表示，如果妻子不聽話，丈夫就要以「傷害她們」的方式使其配合，並援引宗教教條指稱：「妻子應該無論何時、何地，都要盡全力滿足丈夫的需求」。

這起事件曝光後，立刻在當地掀起輿論，引來伊斯蘭發展局的關切，首相署宗教事務部長拿督莫哈末納表示，收到消息後已指示伊斯蘭發展局調查、傳喚女子到案。伊斯蘭發展局也指出，民眾不該公開用猥褻字眼討論夫妻間的房事，並強調該女子言論「絕非伊斯蘭教義」。

事後，該名女子為在社會引起混亂與不安道歉，坦承自己的看法有誤，且這些想法與任何宗教或清真寺無關。