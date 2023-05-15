快訊

楊繡惠深夜曝「姓白白的人要弄我」 隔天急澄清：不是白雲

獸醫師的親身觀察：狗的健康檢查令他感嘆生命竟成商品

欠繳4700萬消費稅！台灣男女謊稱「免稅品寄回國」直接出境 日本海關嘆沒轍

近300公斤！西班牙男子手術身亡「胖到塞不進墳墓裡」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位西班牙男子胖過頭，下葬時塞不進墓中。圖擷自NEW YORK POST
一位西班牙男子胖過頭，下葬時塞不進墓中。圖擷自NEW YORK POST

肥胖是現代人常有的困擾，有時體重超標過頭，也容易引起各種問題。近來在西班牙，就有一位男子因為過胖，結果在過世之後，遺體竟然無法順利下葬的狀況。

根據日本媒體「Techinsight」報導，一位住在西班牙阿美利亞省，名為安東尼奧（José Antonio）的28歲男子嚴重過胖，體重高達650磅（約相當於295公斤）。然而他日前在進行減肥手術時，發生意外不幸身亡。

親友們決定將他以一種每個大體各佔據一格，類似「公寓式」空間的公墓形式下葬。然而就在葬禮當天，下葬的格子卻明顯不夠裝進安東尼奧的龐大身軀。家屬曾經向葬儀社提議，乾脆直接購買兩人大小的空間，但卻被告知這麼做，會違反當地法律。

由於不滿喪禮遭到拖延，讓家屬發生一些不滿騷動，葬儀社還因此警告現場，表示若有必要，會呼叫警察來維持秩序。後來消防隊員趕到現場，並用各種工具，想辦法把棺木兩側削薄，盡可能增加空間，才讓葬禮繼續進行。當消防隊結束工程後，現場也出現歡呼聲，讓這場拖了4個小時以上的葬禮，總算能夠收尾。

西班牙

延伸閱讀

男女拿家庭號冰淇淋「各舔一口嘗味道」又放回冰櫃 網怒轟：這是犯罪

非裔護理師被主管酸「得用漂白水洗臉變白」 告英國國民保健署獲賠150萬

台北恐怖故事？外國人夜晚散步遭怪男緊跟 網秒猜中地點「很有名」

東京剝皮夜店橫行！男大生一晚被狠削近五萬 「台灣來的」也成詐騙手法

相關新聞

近300公斤！西班牙男子手術身亡「胖到塞不進墳墓裡」

肥胖是現代人常有的困擾，有時體重超標過頭，也容易引起各種問題。近來在西班牙，就有一位男子因為過胖，結果在過世之後，遺體竟然無法順利下葬的狀況。

驚悚瞬間！峇里島度假與大象合照 女子「手臂被咬斷」：聽見碎骨聲

美國一名女子到印尼峇里島旅遊時，在馴象師的指引下與大象合照。女子聽從對方建議將手臂放在大象鼻子下方，豈料手臂遭大象吸進嘴裡，甚至還聽見骨頭裂開的聲音。女子痛不欲生，緊急送醫後證實手臂已骨折需要動手術...

把婚禮當泳池？她穿「半透明開衩裙」出席 內搭全露出讓網友氣瘋

步入紅毯是許多人畢生的夢想之一，但婚宴若被「不速之客」搶了風頭，可能成為人生惡夢。近日，一張照片在網路上掀起討論，外國一名女子參加婚禮時，彷彿想與新娘鬥艷一般，身著全白開衩連身洋裝，半透明的設計讓內搭服裝若隱若現...

大哥大嫂低收卻愛花錢「戴名牌天天旅遊」 她憂老母家產遲早被花光

俗話說「親兄弟明算帳」，無論是多好的親人，一旦出現財務上的紛爭，也很容易彼此撕破臉。近來日本媒體，就有一則這樣的家庭糾紛。

挖蠔隨手丟棄蠔殼！中國大媽日本挖蠔被捕 下跪求饒哭喊：放過我吧

挖蜆是不少港人家庭樂的活動之一，小朋友拿著鏟子在沙灘上玩一天之後又能有海鮮吃。日本亦有不少河岸能挖蜆挖蠔。最近有大陸大媽在江戶川挖蠔時隨手將蠔殼丟棄，被舉報後竟向警察哭喊著求饒。

日人「五月病」發作！黃金周連假後 代客辭職生意大好

日本5月的黃金周連假剛過恢復上班，感到身心適應不良的上班族增加，代客辭職的生意特別好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦