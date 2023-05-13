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把婚禮當泳池？她穿「半透明開衩裙」出席 內搭全露出讓網友氣瘋

聯合新聞網／ 綜合報導
出席婚禮的穿搭一直是門大學問，切忌不可搶走新人風頭。示意圖／ingimage
出席婚禮的穿搭一直是門大學問，切忌不可搶走新人風頭。示意圖／ingimage

步入紅毯是許多人畢生的夢想之一，但婚宴若被「不速之客」搶了風頭，可能成為人生惡夢。近日，一張照片在網路上掀起討論，外國一名女子參加婚禮時，彷彿想與新娘鬥艷一般，身著全白開衩連身洋裝，半透明的設計讓內搭服裝若隱若現，誇張的尺度在網路上引發公審。

根據《每日星報》報導，日前有網友在臉書社團「that's it, I'm wedding shaming」分享一張婚宴畫面，一名女子因「穿著突兀」而遭公審。從圖片可見，一名將長髮扎起的女子身穿全白連身洋裝，不僅側邊開了高衩，整體還採半透明設計，讓她的內搭服完全被看見，因造型過分突出，而引起網友不滿。

外國一名女子出席婚禮穿半透明開衩洋裝，照片曝光引起撻伐。圖／取自每日星報
外國一名女子出席婚禮穿半透明開衩洋裝，照片曝光引起撻伐。圖／取自每日星報

一名網友指出，該女並非婚禮的新娘或重要人物，但她的打扮卻讓新娘在婚禮上失焦，更抨擊「衣服很漂亮，這位女子的造型也很華麗、很前衛，但就我看來，這根本不是妳該在婚禮上穿的衣服」。其他網友也跟著怒批，「看起來像泳衣搭罩衫」、「她是迷路了嗎？」，更有人質疑怎麼能在別人的婚禮上穿白色系的衣服。

外媒報導也點出，該連身洋裝疑似透過網路購物訂購，目前網路上的價格一件為18.97美元（約新台幣585元）。

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