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影／演員開箱飯店廁所「簡直惡夢」 他崩潰喊不能接受：快退房！

聯合新聞網／ 綜合報導
克里斯因為看見廁所牆壁跟門是透明的感到十分吃驚。圖擷自TikTok
克里斯因為看見廁所牆壁跟門是透明的感到十分吃驚。圖擷自TikTok

國外一名喜劇演員近期出門旅行，不過住進飯店後看見廁所的他卻超級崩潰，拍影片搞笑說真的「不能接受」必須趕快退房，吸引不少網友留言回應。

據《太陽報》（The Sun）報導，克里斯．帕克（Chris Parker）是一名喜劇演員。近期他在TikTok上分享自己搞笑的「飯店開箱」影片，標體還寫著「飯店廁所惡夢」。

他在影片中一人分飾兩角，先是飾演開心進到房間的另一半，再飾演超級崩潰的自己急著說要趕快離開。原來這是因為房間內的廁所牆壁全都是霧面的玻璃，讓克里斯覺得超尷尬。

他在影片中跟「另一半」說：「這世界上沒有一對情侶能夠活過這種挑戰！」、「廁所的門竟然是透明的！」另一半則「鼓勵」他說：「我夠愛你，我們能克服的」、「我就轉頭不要看就好了」。

@chrisparkernz

Inspired by recent events! Someone in my dms told me rhey had to share a room like this with a colleague #hotel#hotelbathroom#horror

♬ original sound - Chris Parker

克里斯又繼續崩潰地說：「你聽得到裡面的一舉一動」、「我沒辦法接受早上我在大號你在外面可以看到我的影子」，最後更戲劇化的關上廁所的門跟「另一半」道別，整部影片十分誇張搞笑。

不少網友看了也都心有戚戚焉地留言，有網友就抱怨說自己跟另一半去住飯店，廁所的門不但是透明的還正對馬桶，讓人覺得很尷尬。也有人說自己每次在這種廁所如廁，都要大聲放出流行歌來掩蓋聲音，另一名網友則表示，這種廁所不只隔音差，味道也會跑出來，真的超級惡夢。

馬桶 TikTok 情侶

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