大哥大嫂低收卻愛花錢「戴名牌天天旅遊」 她憂老母家產遲早被花光

俗話說「親兄弟明算帳」，無論是多好的親人，一旦出現財務上的紛爭，也很容易彼此撕破臉。近來日本媒體，就有一則這樣的家庭糾紛。

根據日本媒體「婦人公論.jp」報導，一位化名野田靜枝的63歲女性，有一位揮霍無度的哥哥。儘管自己明明收入不高，卻喜歡裝闊，花錢如流水，導致平時就常向金融機構貸款，或是其他家人幫他借錢救急。

這位哥哥後來和一位女性結婚，結婚典禮就辦在一家老字號飯店，蜜月則是為期三週的歐洲旅行。婚後，大嫂當家庭主婦，沒有收入上的實質貢獻，但夫妻兩人依舊整天購買高檔奢侈品，以及動不動就在國內外旅遊。

更要命的，是夫妻後來還迷上了某個宗教，動不動就奉獻大筆捐款。後來一直提供夫婦金援的大嫂父親過世，哥哥只好向老家求救，一開始借款金額為幾萬日圓，但後來越借越多，金額甚至來到上百萬日幣（100萬日幣約相當於新台幣22.9萬元）。

在沒有底線的花費下，哥哥後來甚至還偷挪用職場公款，結果遭到開除，變得更仰賴家庭的金援。而高齡的母親溺愛哥哥，每次要求都幾乎願意出借，未來也打算讓他繼承資產。這讓野田感到十分擔憂，只能想辦法看緊母親，避免因為哥哥的揮霍無度，讓老家陷入財產上的困難。