慘！M字額男為掩髮線後移請紋身師額頭紋瀏海 見成果後秒痛哭

這樣的髮型，真的很令人尷尬！日前外國有男子因為髮線後移，所以請紋身師在其額頭紋上瀏海，連紋身師都對此要求感到愕然。不料男子滿心歡喜等待1小時，看到成果後卻突然掩臉流下男兒淚。有網民看過成品圖後都表示難以理解，不明男子為何會選擇用這種方法遮蓋髮線後移，笑問他之後是否要進行激光療程以去除紋身。

外媒報導，意大利26歲男子詹盧卡（Gianluca）因為髮線後移出現「M字額」，所以到紋身店找來有豐富經驗的紋身師阿爾托貝利（Maria Gina Altobelli）幫忙，希望對方在他的額頭紋上瀏海，遮蓋M字額問題。阿爾托貝利稱，聽到要在額頭紋身感到震驚，當下不知是否可行，不過仍決定幫他一把。

從阿爾托貝利上傳的TikTok影片所見，她採用流蘇設計，先將瀏海草圖畫在詹盧卡額頭，隨後再為瀏海添上深色墨水。完成簡單步驟後，就到壓軸重頭戲，阿爾托貝利手持紋身針觸碰到詹盧卡臉時，他明顯因害怕而退縮，不過他在過程中咬實牙關，經過1小時後，終於完成紋身。

詹盧卡照鏡時掩面並流下男兒淚，惟未表示滿意與否，不過阿爾托貝利表明很非常喜歡作品，更讚揚自己表現得十分專業。

網友對男子此舉都感到無言，「我希望是個笑話」、「他知道自己犯了個可怕的錯誤」、「照鏡子時，他瞬間後悔」；亦有留言笑言「他可能打算用激光去除掉這個紋身」。阿爾托貝利其後再次找來他拍攝短片，並跟進他額頭紋身的情況，從圖片可以看見詹盧卡在額頭貼上假髮並面帶笑容，結果他是狂紋身瀏海上貼上假髮。

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文章授權轉載自《香港01》