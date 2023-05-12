抱抱專家！男靠「抱客戶」創業 抱一小時要價近3000元

英國一名男子靠著「擁抱陌生人」每小時時薪高達75英鎊（約2900元台幣），更開設自己的公司成為靠擁抱賺錢的「職業抱抱者」。

據《鏡報》（Mirror）報導，30歲的崔佛（Trevor Hooton）住在布里斯托，他在當地提供「抱抱服務」。雖然這種「療法」並沒有任何科學支持，但崔佛宣稱擁抱療法可以消除壓力、探索自我。

24歲的馬克（Mark Lee）在受訪時已經接受過兩次擁抱療法，他認為這種療法的確有助於減輕壓力。不僅如此，他也覺得在接受擁抱療法以後更能自在的面對生活中的問題，有助於建立信任感。

崔佛表示，現在他的收費是每小時75英鎊，如果不習慣一對一的擁抱，客戶也可以選擇每次30英鎊（約1200元台幣）的「抱抱派對」。崔佛強調，擁抱過程是安全、有結構規劃且與性無關的。他也提到，現在有越來越多的客戶想嘗試擁抱療法，因為他們覺得接受這種療法會讓人變得更堅定堅強。

崔佛說，並不是所有人都理解這份工作，他也曾被誤會過是性工作者，但他認為他提供的不只是擁抱，而是透過肢體接觸給予客戶關懷、情感與善意。