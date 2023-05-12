快訊

看圖比一比／Google比拚蘋果中階機款 Pixel 7a、iPhone SE 3誰才夠高CP值？

莫德納幼兒次世代16日接種 羅一鈞：13.4萬人符合資格

Uber Eats新增「閃電符號」！非會員外送費用可能調高

男子連做2次陰莖增大手術 「35.5cm巨鵰」反害他不敢出門

聯合新聞網／ 綜合報導
男子進行陰莖增大手術。圖擷自外媒
男子進行陰莖增大手術。圖擷自外媒

台灣鄉民經常自稱擁有「30公分巨鵰」，想不到現實中真的有男子接受陰莖增大手術，術後陰莖尺寸長達35.5公分，不過他表示，由於尺寸太大，褲子根本遮不住形狀，因此外出總會變成路人側目的對象，讓他不敢在外逗留太久。

根據每日星報報導指出，一名美國男子洛克（Marc Rocke）不滿陰莖尺寸只有20公分，他花費近8萬美元（約245萬新台幣）接受兩次陰莖增大手術，透過注入填充物、放置醫療器械的手術，終於得到35.5公分的「巨鵰」。

不過洛克表示，術後復原階段非常痛苦，不只走路困難，連早上都會痛到無法行走，加上尺寸過大，褲子難以遮住形狀，因此外出都會成為路人焦點，讓他越來越不敢出門，連逛超市購物都是儘速解決，不想在外徘徊。

陰莖

延伸閱讀

長輩手機不用太好？他分析老人用高階機6大優點 網曝爸媽都愛這款

單坪價差1萬「該買2樓還是3樓？」 眾人提1理由選2樓

他買房沒告知讓女友大怒還公告親友 下場讓眾人叫好

「不做就不會挫敗」的厭世 Z世代反問大人：我們何曾被允許失敗？

相關新聞

秋葉原不再是阿宅天堂！ 女僕咖啡廳已成風俗剝皮店

日本秋葉原過去因為有許多販售3C、動漫精品，以及女僕咖啡廳等等店家，是御宅族趨之若鶩的熱門景點。但近幾年秋葉原，傳出許多女僕咖啡店都變成了特種行業，變成對御宅族不友善的聲色場所，已經不再是過去的阿宅天堂。

男子連做2次陰莖增大手術 「35.5cm巨鵰」反害他不敢出門

台灣鄉民經常自稱擁有「30公分巨鵰」，想不到現實中真的有男子接受陰莖增大手術，術後陰莖尺寸長達35.5公分，不過他表示，由於尺寸太大，褲子根本遮不住形狀，因此外出總會變成路人側目的對象，讓他不敢在外逗留太久。

男女拿家庭號冰淇淋「各舔一口嘗味道」又放回冰櫃 網怒轟：這是犯罪

日本「壽司郎屁孩」事件鬧得社會沸沸揚揚，當事者為了拍片，譁眾取寵的不當行為，甚至直接影響了業者股價。近來在歐美也出現了類似的短片，引起網友們的撻伐。

露營和家人走丟…美國8歲男童受困山中2天 靠吃雪奇蹟生還

美國一名八歲男童跟家人露營時走失，受困山上兩天後，被搜救人員發現。《8視界新聞網》根據美國廣播公司報導，八歲男童涅米（Nante Niemi）和家人到密西根州波丘派恩山露營時...

臭？吃素鄰居聞煮肉味「噁心不安」 寫信要求「料理時關窗」惹議

鄰里間要和睦相處並非易事。澳洲有網民在社交平台表示，素食主義的鄰居寫信投訴她煮肉的味道令人「噁心不安」，要求她在煮肉時將側窗關上。帖文引起網友關注，不少人爭相討論鄰居的要求是否合理，有人認為做法有禮且正確，「難道與鄰居相處有問題也不可以提出嗎？」，也有人覺得對方反應過度，「如果他們不喜歡肉味，應該是他們關窗吧」。

電費高達4萬元！男子為省錢出奇招 全家燈拆掉只留一顆燈泡

澳洲一名男子因為工作發生狀況，導致現在只能靠賠償金過活，財務狀況非常吃緊，也讓他突發奇想運用奇招省錢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦