男子連做2次陰莖增大手術 「35.5cm巨鵰」反害他不敢出門

台灣鄉民經常自稱擁有「30公分巨鵰」，想不到現實中真的有男子接受陰莖增大手術，術後陰莖尺寸長達35.5公分，不過他表示，由於尺寸太大，褲子根本遮不住形狀，因此外出總會變成路人側目的對象，讓他不敢在外逗留太久。

根據每日星報報導指出，一名美國男子洛克（Marc Rocke）不滿陰莖尺寸只有20公分，他花費近8萬美元（約245萬新台幣）接受兩次陰莖增大手術，透過注入填充物、放置醫療器械的手術，終於得到35.5公分的「巨鵰」。

不過洛克表示，術後復原階段非常痛苦，不只走路困難，連早上都會痛到無法行走，加上尺寸過大，褲子難以遮住形狀，因此外出都會成為路人焦點，讓他越來越不敢出門，連逛超市購物都是儘速解決，不想在外徘徊。